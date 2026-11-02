Las notificaciones comenzaron a llegar tras el avance de la disolución y liquidación de la obra social. En Santa Rosa, crece la preocupación por el cierre de la farmacia y el futuro laboral del personal.

Los primeros telegramas y cartas documento de despido para trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) comenzaron a llegar en los últimos días, luego de que el Gobierno nacional avanzara con la disolución y liquidación del organismo.

Representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron las desvinculaciones y advirtieron sobre el impacto de la reestructuración en distintas dependencias. Las notificaciones ya alcanzaron a personal de localidades como Punta Alta, Bahía Blanca y Tandil, entre otras.

La liquidación de IOSFA y el recorte de personal

El proceso fue formalizado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre. La norma modificó el esquema de transferencia de trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y estableció que solo serán incorporadas las personas necesarias para su funcionamiento.

Según las estimaciones difundidas por ATE, la reestructuración podría dejar a alrededor de 1.450 trabajadores sin continuidad laboral. La cifra se enmarca en un recorte de la estructura de IOSFA, que hasta ahora contaba con unos 2.450 empleados.

Preocupación en Santa Rosa por el cierre de la farmacia

En Santa Rosa, la incertidumbre se suma a la generada por la decisión de cerrar la farmacia propia de IOSFA. La medida forma parte de la reorganización impulsada por el Ministerio de Defensa, que contempla una reducción de la estructura operativa de la institución.

El cierre previsto genera preocupación entre los afiliados que recurren a ese establecimiento para acceder a sus medicamentos. Aún resta conocer qué alternativas se implementarán para garantizar la continuidad de la atención y cuál será el destino laboral del personal afectado.

La llegada de las primeras notificaciones convierte las decisiones administrativas en consecuencias concretas para los trabajadores y sus familias. A la vez, la reorganización mantiene abiertos interrogantes sobre la continuidad de los servicios de IOSFA en distintas localidades del país.