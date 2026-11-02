Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

El intendente de Santa Rosa recorrió un sindicato, empresas, la sede de Bomberos Voluntarios y una carpintería en Intendente Alvear. La visita fue organizada tras una invitación de Félix Picco, compañero de Luz y Fuerza.

El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, visitó Intendente Alvear, donde mantuvo encuentros con representantes de un sindicato, empresas y distintas instituciones de la localidad del norte pampeano.

La recorrida se concretó a partir de una invitación de Félix Picco, a quien Di Nápoli identificó como “compañero de Luz y Fuerza”. El jefe comunal compartió los detalles de la jornada en su perfil oficial de Facebook.

Empresas y sindicato de Intendente Alvear

En la sede del sindicato, el intendente fue recibido por Ignacio Busso, con quien intercambió puntos de vista. Luego visitó COFCO, empresa multinacional cerealera que opera en la localidad, donde se reunió con Juan Madariaga.

También recorrió MATOIL, una planta extrusora de soja vinculada al sector agroindustrial. Allí, Luis Bomben le mostró el proceso de producción.

Visita a Bomberos Voluntarios y comercios locales

Di Nápoli pasó además por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Intendente Alvear, fundada en 1988. En el lugar lo recibieron Juan Carlos Gorris e integrantes del cuerpo.

La agenda continuó en Franchi Aberturas, donde lo atendió José Franchi, y concluyó en la carpintería de Daniel Ughetti.

“A todos ellos, gracias por recibirme y compartir conmigo el trabajo que hacen cada día en sus empresas y comercios”, expresó Di Nápoli al cerrar su mensaje.