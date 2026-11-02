Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

El ministro Guido Bisterfeld explicó el proyecto enviado a la Legislatura, que también prevé usar temporalmente fondos afectados para afrontar salarios y aguinaldos. La Provincia estima que podrá cerrar el año sin inconvenientes financieros.

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, presentó ante la Cámara de Diputados los detalles del proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, que contempla una ampliación presupuestaria de 108.000 millones de pesos.

"El incremento que mandamos es de 108.000 millones, que es incrementar recursos con su correspondiente partida de gasto", explicó el funcionario al referirse a la iniciativa.

Fondos para pagar salarios y aguinaldos en La Pampa

Además de la ampliación de recursos y gastos, el Gobierno provincial solicitó autorización para utilizar de manera transitoria fondos afectados, una herramienta que, según Bisterfeld, ya se aplicó el año pasado.

El objetivo es garantizar el pago del aguinaldo de diciembre y los salarios de los trabajadores de la Administración Pública Provincial y del Instituto de Seguridad Social. El ministro señaló que la medida permitirá contar con mayor disponibilidad financiera para cumplir con las obligaciones de fin de año.

Asistencia económica a los municipios

Consultado sobre la posibilidad de que algunas administraciones locales necesiten ayuda para afrontar sus compromisos, Bisterfeld afirmó que la Provincia mantiene contacto permanente con los municipios y monitorea su situación.

"A través del Ministerio de Gobierno se le va a otorgar, se va monitoreando continuamente, está en contacto continuo con los municipios y dentro de las posibilidades financieras de la provincia se las ayuda", sostuvo.

Las proyecciones financieras para el cierre del año

El ministro aseguró que, de acuerdo con los cálculos del área económica y la reestructuración planteada, la Provincia podría terminar el año sin inconvenientes financieros.

"De acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos, llegaríamos bien con esto", afirmó.

Por último, Bisterfeld indicó que las proyecciones se elaboraron tomando como referencia las estimaciones del Gobierno nacional incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. También ratificó que la intención de la administración provincial es mantener el equilibrio fiscal.