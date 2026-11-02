Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

Un hombre de 29 años fue condenado a prisión efectiva por golpear y morder en el rostro a su expareja. La jueza tuvo en cuenta los antecedentes de violencia contra la misma mujer y el contexto de género.

Un hombre de 29 años fue condenado a nueve meses de prisión efectiva por golpear y morder en el rostro a su expareja durante una discusión en una vivienda de Santa Rosa. La jueza de Control Elena Grégoire dictó el fallo el miércoles 28 de octubre, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

El hecho ocurrió el 12 de julio de este año, cerca de las 15, cuando el acusado se presentó en la casa de la mujer para devolverle una bicicleta. Durante la discusión, la víctima arrojó las pertenencias del hombre al exterior para que se retirara.

La agresión y las lesiones en el rostro

El hombre recogió sus cosas, volvió a entrar y, según la sentencia, reaccionó después de que la mujer lo insultara y agrediera físicamente. “¿Qué te pensás, que yo no te puedo golpear?”, le dijo antes de arrojarla al suelo, morderla en la cara y tomarla del cabello.

Un examen de Sanidad Policial constató un hematoma en el pómulo derecho. La hermana de la víctima también declaró que recibió un llamado de la mujer, quien estaba muy angustiada, y que pudo observar la lesión.

Antecedentes de violencia contra la misma mujer

La jueza señaló que el episodio debía analizarse en un contexto de violencia de género, considerando los antecedentes de la relación, las intervenciones institucionales y las condenas previas. En marzo de 2024, el hombre había sido condenado por daño y amenazas simples contra su expareja.

Aquella sentencia se unificó con otra condena de 2023 y derivó en una pena única de tres años de prisión efectiva. Además, el hombre fue declarado reincidente. Había accedido al régimen de libertad asistida el 9 de octubre de 2025 y, meses después, volvió a protagonizar un episodio de violencia contra la misma mujer.

El acuerdo judicial y las medidas de protección

La investigación había incluido inicialmente una acusación por amenazas agravadas mediante el uso de un cuchillo. La Fiscalía excluyó ese hecho del acuerdo al no reunir pruebas externas suficientes para corroborarlo frente a la negativa del imputado.

La fiscal sustituta Micaela Sucurro y el defensor oficial Marco Mezzasalma acordaron la pena de nueve meses de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja. La víctima, representada por su abogada Vanesa Ortiz, manifestó su conformidad con el acuerdo y con la continuidad de las medidas de protección.

La mujer decidió no participar de la audiencia porque la posibilidad de encontrarse frente al agresor le generaba angustia y malestar.