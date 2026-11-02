Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

La asamblea de la Cooperativa Popular de Electricidad aprobó la Memoria y Balance del período 2025-2026. El patrimonio neto aumentó un 7,6%, mientras las inversiones operativas superaron los 7.800 millones de pesos.

El Cuerpo de Delegados de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del Ejercicio Económico y Social 94, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La asamblea anual se realizó en el predio de Los Pioneros.

Entre los principales indicadores, la entidad informó un crecimiento del 7,6% en su patrimonio neto, equivalente a casi 6.000 millones de pesos, y un nivel de inversiones operativas superior a los 7.800 millones de pesos.

Inversiones de la CPE y expansión de la fibra óptica

“La CPE está muy bien”, sintetizó el presidente del Consejo de Administración, Manuel Simpson, al repasar la gestión. También destacó la respuesta de la cooperativa ante la emergencia climática de febrero, que fue afrontada en coordinación con el Gobierno provincial y el Municipio de Santa Rosa. Los daños en la infraestructura demandaron una erogación extraordinaria de unos 400 millones de pesos.

El balance técnico consignó inversiones en bienes de uso, entre ellas la renovación de la flota con pickups, utilitarios y camiones equipados con grúas e hidroelevadores. Además, Simpson indicó que el despliegue de la red de fibra óptica de CPEtel avanza a ritmo sostenido y permitirá cubrir casi toda Santa Rosa antes de fin de año.

La cooperativa también continúa con la construcción de dos sedes céntricas: el edificio administrativo de la calle Raúl B. Díaz y la estructura destinada a Telecomunicaciones sobre la avenida 1 de Mayo. La conducción ratificó, además, la continuidad de los servicios sociales, con eje en el Servicio Funerario y la red de Enfermería, junto con la tienda de Artículos del Hogar y Editorial Voces. En ese marco, Simpson llamó a “incorporar definitivamente la educación cooperativa en la currícula escolar de La Pampa”.

Balance financiero y resultados por sectores

La auditora externa Mónica Toundaian presentó el informe contable. Pese al contexto inflacionario, el balance registró un resultado negativo de 468 millones de pesos, equivalente al 0,46% de las ventas. La entidad informó que mantiene una posición financiera sólida para garantizar la prestación de sus servicios y que el resultado operativo seccional global cerró con un superávit de 3.200 millones de pesos.

Los excedentes operativos informados fueron de 1.133 millones de pesos en Telecomunicaciones; 474 millones en la Planta de Gas; 394 millones en Artículos del Hogar; 380 millones en Energía Eléctrica; 369 millones en Alumbrado Público; 292 millones en el Servicio Funerario; 212 millones en Seguros y 48 millones en Enfermería.

La única unidad de negocios con saldo desfavorable fue la Fábrica de Columnas, con un resultado negativo de 95 millones de pesos. Según se explicó, el balance no contabiliza la producción física que se destina internamente a las obras eléctricas de la propia cooperativa.

Demanda eléctrica y servicios de telecomunicaciones

La demanda del servicio eléctrico creció un 1,8% interanual, por debajo del promedio histórico acumulativo del 4,7% registrado por la CPE entre 2002 y 2015. En Telecomunicaciones, la entidad consolidó la migración al sistema integral de gestión JSAT y amplió la cobertura de fibra óptica en Santa Rosa y Toay.

Manuel Simpson fue reelecto al frente del Consejo de Administración

Al cierre de la jornada, el Cuerpo de Delegados ratificó por unanimidad al Consejo de Administración. Manuel Simpson fue reelecto como presidente. Los consejeros titulares son José Piatti, Silvina Reynoso, Viviana Arias, Raúl Sape, Mirta Dupó, Lucas Dalmasso, Ariel Martínez, Alberto Acosta, Armando Lagarejo, Raúl Pedernera y Marcelo Vélez.

Como suplentes fueron designados Analía Ponce, Ángel Mendizabal, María Elena González, Alejandro Andrada, Leticia Chodelka y Varinia Jouvé. Héctor Roldán Torcivia asumió como síndico titular y Jeremías Adolfo, como suplente.