Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

La capital pampeana tendrá una jornada templada, con una máxima de 26 grados, antes de la llegada de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana del martes 3 de noviembre. Después, se espera una mejora del tiempo y varios días soleados.

Santa Rosa y sus alrededores comenzarán la semana con tiempo agradable y una máxima de 26 grados. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia el final del lunes y se prevén tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana del martes 3 de noviembre.

Según los datos oficiales actualizados a primera hora, el lunes comenzó con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 16 grados a las 8. La humedad era del 53 por ciento y soplaban vientos moderados del sur, a 15 kilómetros por hora. Hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque con baja probabilidad.

Tormentas fuertes y descenso de temperatura en Santa Rosa

El período de mayor inestabilidad se espera para la madrugada y la mañana del martes. Tras el paso del frente de tormentas, la temperatura descenderá: se pronostica una mínima de 12 grados y una máxima de apenas 20 grados durante la tarde.

Una vez superado el fenómeno, el tiempo mejorará en la región céntrica de La Pampa. El resto de la semana tendrá mayor presencia de sol y temperaturas templadas a cálidas.

El pronóstico para el resto de la semana

El miércoles 4 se esperan entre 12 y 24 grados, con cielo despejado y una recuperación gradual de la temperatura. Para el jueves 5, el pronóstico anticipa una jornada a pleno sol, con una mínima de 10 grados y una máxima de 26.

El viernes 6 y el sábado 7 tendrán mínimas de 14 grados y máximas de 26, con condiciones favorables para las actividades al aire libre. El domingo 8 ingresará aire fresco y la temperatura bajará: se prevén 11 grados de mínima y 20 de máxima, con tiempo estable.