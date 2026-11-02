Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

La provincia registró la cuarta mayor baja intermensual del país, según la Cámara del Comercio Automotor. Entre enero y octubre, las operaciones acumularon una caída del 5,36% respecto del mismo período de 2025.

La venta de autos usados en La Pampa cayó 7,37% en octubre frente a septiembre, de acuerdo con el último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El retroceso ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mayores bajas mensuales del país.

La caída pampeana fue la cuarta más pronunciada a nivel nacional. Solo quedó por detrás de Neuquén, con un descenso del 12,47%; Santiago del Estero, con el 9,22%; y Córdoba, con el 7,57%.

La venta de vehículos usados cayó en todo el país

En octubre se comercializaron 162.796 vehículos usados en la Argentina. La cifra representó una baja del 2,10% frente a igual mes de 2025, cuando se habían vendido 166.285 unidades, y una contracción del 4,67% respecto de septiembre, que había cerrado con 170.768 operaciones.

La tendencia descendente también se refleja en el balance de los primeros diez meses de 2026. En ese período, La Pampa acumuló una caída del 5,36% interanual y se ubicó séptima entre las provincias con mayores retrocesos.

El balance anual del mercado de autos usados

En el acumulado nacional, las bajas más marcadas correspondieron a Santa Cruz, con el 16,97%; Formosa, con el 11,31%; Misiones, con el 9,91%; La Rioja, con el 9,19%; San Luis, con el 8,68%; Chubut, con el 8,40%; y Neuquén, con el 7,84%.

Entre enero y octubre se vendieron 1.537.248 vehículos usados en el país, un 4,10% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 1.602.941 operaciones.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, evaluó el desempeño del sector y señaló:

Octubre arrojó que el mercado del auto usado tuvo pequeñas bajas en sus tres variantes. Pero las 162.796 unidades comercializadas en el mes y el 1.537.248 vendidas en lo que va del año muestran que el sector sigue traccionando