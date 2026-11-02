Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 2 min de lectura

Entre enero y octubre, la provincia acumuló $1.166.445 millones en transferencias automáticas, con una caída real interanual del 0,5%. En octubre, sin embargo, los envíos crecieron 1,4% frente al mismo mes de 2025.

La Pampa acumuló $1.166.445 millones en transferencias automáticas de origen nacional durante los primeros diez meses de 2026. El monto representa una caída real interanual del 0,5% y una pérdida estimada de $6.099 millones a precios constantes.

El resultado provincial se ubicó en línea con el retroceso del conjunto de las jurisdicciones. A nivel nacional, las transferencias automáticas sumaron $65,41 billones entre enero y octubre, también con una baja real del 0,5% respecto del mismo período de 2025.

Las transferencias a La Pampa crecieron en octubre

En el décimo mes del año, la provincia recibió $131.055 millones, un incremento real interanual del 1,4%. La variación ubicó a La Pampa entre los distritos con mayores subas porcentuales, junto con Santa Cruz, que avanzó 1,7%; Tierra del Fuego, con 1,5%; y Neuquén, también con 1,4%.

De los fondos enviados a la provincia, $123.851 millones correspondieron a recursos coparticipados, con una mejora real del 0,8%. Otros $7.205 millones provinieron de leyes y regímenes especiales, componente que registró un alza del 11,3%. La Pampa no recibió asignaciones por compensaciones del Consenso Fiscal durante octubre.

En términos per cápita, los recursos automáticos girados a la provincia equivalieron a $347.817 por habitante en el mes.

Coparticipación y regímenes especiales en el país

En el total nacional, las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron $7,32 billones en octubre. En términos reales, aumentaron 0,5% interanual y dejaron atrás la estabilidad registrada el mes anterior.

La Coparticipación Federal concentró $6.710.986 millones, el 92% de los envíos, y creció 0,9% real interanual. El avance estuvo impulsado por la recaudación del impuesto a las Ganancias, que aumentó 17,1%, y compensó las bajas del IVA, del 7,5%, y de los impuestos Internos, del 33,8%.

Por su parte, las leyes y los regímenes especiales sumaron $328.348 millones, equivalentes al 4% del total, con una suba real del 7,6%. Incidieron los aumentos del Monotributo, del 27%; el Régimen de Energía Eléctrica, del 23,3%; y el Impuesto a los Combustibles Líquidos, del 14%.

El desempeño de las provincias y el acumulado de 2026

Los fondos correspondientes a la Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $275.890 millones, el 4% de las transferencias, pero registraron una contracción real interanual del 12,8%. En el reparto por jurisdicciones, 22 distritos tuvieron mejoras reales en octubre, mientras que Buenos Aires cayó 0,4% y Tucumán, 0,2%.

En el acumulado de los primeros diez meses, solo Catamarca mostró un saldo positivo. La Pampa, en tanto, quedó alineada con la baja promedio nacional, de acuerdo con los datos elaborados sobre la base de información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y del INDEC.