Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

El encuentro se realizará el jueves en el Golden Center, en Buenos Aires, con rondas de negocios, espacios de exposición y oportunidades de inversión. También buscará acercar a firmas pampeanas a la cadena de proveedores de Vaca Muerta.

El Gobierno de La Pampa ultima la organización de La Pampa Negocios 360, una jornada destinada a generar oportunidades comerciales, promover inversiones y vincular a empresas de la provincia con potenciales compradores nacionales e internacionales. El encuentro será el jueves en el Golden Center, en la ciudad de Buenos Aires.

La gerenta de Comercio Exterior de la Agencia I-Comex, Eugenia Paturlanne, explicó que “la actividad apunta a mostrar las capacidades productivas de la provincia y las herramientas disponibles para impulsar nuevos negocios. La convocatoria tuvo una respuesta favorable, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y la organización se encuentra en la etapa final de inscripción de las empresas”.

Rondas de negocios y participación internacional

Paturlanne aclaró que “no se trata de una exposición abierta al público ni de una nueva edición de la Expo Pymes, sino de un encuentro orientado específicamente al sector empresarial”. Hasta el momento, 29 empresas pampeanas confirmaron su participación. La agenda incluirá espacios de exposición, rondas de negocios y presentaciones sobre oportunidades de inversión.

El evento también contará con 12 importadores internacionales. Según detalló la funcionaria, se recibieron unas 80 inscripciones de potenciales compradores del exterior y se realizó una preselección para vincularlos con las firmas locales según sus perfiles y la oferta exportable pampeana.

La convocatoria comprende principalmente los sectores de carnes, alimentos, nutrición animal y turismo, aunque también incluye empresas de la construcción, el software, la economía del conocimiento y la energía. “Las compañías inscriptas podrán utilizar una plataforma de negocios para solicitar reuniones y coordinar encuentros con potenciales socios comerciales. El objetivo es facilitar contactos que, a partir de las primeras conversaciones, puedan convertirse en operaciones concretas”, describió Paturlanne.

La Pampa busca oportunidades en la cadena de Vaca Muerta

Uno de los ejes de la jornada será la posibilidad de que las empresas pampeanas se incorporen a la cadena de proveedores vinculada con Vaca Muerta. “La cercanía geográfica con el yacimiento neuquino y los menores costos de producción que puede ofrecer La Pampa son ventajas para captar parte de la actividad económica que genera el desarrollo energético”, señaló Paturlanne.

La funcionaria remarcó que “la provincia trabaja desde hace varios años para posicionar a sus empresas en ese mercado. I-Comex organizó misiones comerciales a la zona de Añelo, donde participaron alrededor de 20 empresas pampeanas tanto el año pasado, como durante este año”. En esas visitas, las firmas se reunieron con cámaras empresariales y compañías del sector energético para conocer la actividad e identificar oportunidades comerciales. Algunas ya concretaron negocios.

Sin embargo, Paturlanne advirtió que “ingresar en esa cadena de proveedores requiere conocer su funcionamiento y definir una estrategia adecuada”. El sector se organiza en distintos niveles o anillos, por lo que no siempre es viable que empresas pampeanas medianas o pequeñas se conviertan en proveedoras directas de las grandes compañías.