Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 3 min de lectura

Los músicos uruguayos se presentarán el 25 de noviembre a las 21 en el Teatro Español de Santa Rosa. Las entradas están disponibles en la ticketera del teatro, con distintas opciones de pago.

Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera compartirán escenario el 25 de noviembre a las 21 en el Teatro Español de Santa Rosa. La presentación reunirá a dos referentes de la cultura uruguaya, cuyas obras y trayectorias han trascendido las fronteras de su país.

El encuentro pondrá en diálogo la versatilidad instrumental y rítmica de Fattoruso con la profundidad poética y compositiva de Cabrera. Ambos artistas construyeron un lenguaje propio a partir de las raíces del Río de la Plata y de la exploración de distintos géneros, entre ellos el candombe, el jazz, el rock y la canción de autor.

Las entradas se consiguen en teatrosantarosa.ar. Con Banco de La Pampa se puede pagar en cuatro cuotas sin interés o en veinte cuotas con un interés del 20 por ciento. También se aceptan tarjetas de débito, tarjetas de crédito en tres y seis cuotas fijas y Mercado Pago.

Hugo Fattoruso, una trayectoria entre el rock y el candombe

Pianista, tecladista, compositor y arreglador, Hugo Fattoruso es una de las figuras más reconocidas de la música popular uruguaya. Su extensa carrera se distingue por la integración de diversos lenguajes musicales y por una impronta que influyó en artistas de distintas generaciones.

En la década de 1960 integró Los Shakers, grupo fundamental para el desarrollo del rock rioplatense, con repercusión en Argentina y otros países de la región. Más adelante, durante su etapa en Estados Unidos, creó Opa, un proyecto que fusionó jazz y rock con elementos del candombe y otros ritmos afrouruguayos.

Su recorrido incluye agrupaciones como Trío Fattoruso, Rey Tambor, La Escuelita, Dos Orientales y Ha Dúo, este último junto a la percusionista Albana Barrocas. También compartió proyectos y grabaciones con músicos de reconocimiento internacional, como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Rubén Rada, Jaime Roos, Airto Moreira y Djavan.

El aporte de Fattoruso a la música latinoamericana fue valorado por figuras argentinas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia y León Gieco. La exploración de nuevas sonoridades, la improvisación y el cruce de géneros son rasgos centrales de su obra.

Fernando Cabrera y la poesía de la canción rioplatense

Fernando Cabrera es cantautor, guitarrista, arreglador y productor, y ocupa un lugar destacado entre los compositores e intérpretes uruguayos. Su obra es reconocida por la originalidad, la profundidad literaria y una manera particular de abordar la composición.

Inició su carrera solista en la década de 1980 y desde entonces publicó más de quince álbumes. Además, participó en numerosos trabajos como productor y arreglador. Sus canciones se caracterizan por sus estructuras melódicas, el cuidado de las palabras y una interpretación que combina intimidad y expresividad.

Sus letras recorren la memoria, los vínculos humanos, la vida cotidiana y las emociones, y construyen imágenes propias del universo cultural rioplatense. Entre los artistas que interpretaron sus composiciones están Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Liliana Herrero, Laura Canoura, Rubén Rada, La Triple Nelson y Perotá Chingó.

A lo largo de décadas, Cabrera consolidó un lenguaje personal, estrechamente ligado a las tradiciones musicales de Uruguay y abierto a recursos contemporáneos y formas que se apartan de las estructuras convencionales de la canción popular.