Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

El ciclo pampeano conducido por Osvaldo Pereyra fue distinguido en la categoría Temas médicos. Fue el único programa de La Pampa nominado en esta edición de los premios.

El programa pampeano Hablemos de Inclusión, conducido por el santarroseño Osvaldo Pereyra, ganó por segunda vez el Martín Fierro Federal 2026. El ciclo recibió el premio en la categoría Temas médicos y fue la única propuesta de La Pampa nominada en la ceremonia.

La ceremonia del Martín Fierro Federal 2026

La entrega se realizó el sábado en el salón Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, San Luis. La edición reunió 112 nominaciones en 36 categorías: 57 correspondieron a televisión y 55 a radio.

Los candidatos llegaron desde distintos puntos de la Argentina para competir en rubros vinculados con programas agropecuarios, culturales, periodísticos, deportivos, infantiles y de entretenimiento, además de las categorías individuales. La gala duró tres horas y estuvo conducida por la cantante Patricia Coki Ramírez y el actor Diego Pérez.

El reconocimiento a Hablemos de Inclusión

Al presentar la categoría Temas médicos, Ramírez destacó el enfoque del programa y su trabajo para visibilizar historias de personas con discapacidad. Señaló que el ciclo aborda la salud y la discapacidad desde una perspectiva humana, con testimonios en primera persona y entrevistas a actores, deportistas, vecinos, profesionales de la salud y representantes de organizaciones no gubernamentales.

El ciclo busca visibilizar historias en primera persona para demostrar que tener una discapacidad no es un impedimento para el desarrollo personal y profesional. A través de entrevistas con actores, deportistas, vecinos, profesionales de la salud y representantes de ONGs, el espacio ofrece testimonios de vida inspiradores y comparte herramientas fundamentales para promover el cuidado, el bienestar y una verdadera integración social.

Al recibir la distinción, Pereyra agradeció a Aptra, al canal 19, a la productora con la que trabaja y a su familia. También se refirió a la importancia de ampliar la presencia de personas con discapacidad en los medios y en los escenarios.

Ver a alguien con discapacidad en un programa de televisión, en una radio o arriba de un escenario llama la atención. Hacemos esto para que se visibilice, para que los temas médicos sean hablados. Gracias a canal 19 y a la productora, con la cual trabajamos siempre codo a codo. También agradezco a mi familia que es mi gran apoyo.