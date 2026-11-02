El referente radical de La Pampa cuestionó la propuesta de Martín Lousteau para reunir a la UCR, el peronismo y la izquierda frente a La Libertad Avanza. Sostuvo que cada provincia tiene una realidad distinta y que el debate debe darse dentro del radicalismo.

El referente radical pampeano Pedro Salas manifestó su rechazo a la propuesta del senador Martín Lousteau de conformar un frente con la UCR, el peronismo y sectores de izquierda para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales del año próximo. Según planteó, las diferencias entre las provincias impiden pensar una estrategia común.

"Personalmente no suscribo tanto esa idea porque en principio creo que el radicalismo ha dejado, al menos en la práctica, de ser un partido nacional y cada jurisdicción provincial nos está mostrando realidades absolutamente diferentes en cuanto al posicionamiento que el partido tiene y por lo tanto las soluciones de frentes con fuerzas políticas que han sido naturalmente adversarias nuestras, depende de la situación de cada jurisdicción", afirmó Salas.

Salas pidió debatir la estrategia dentro de la UCR

El dirigente sostuvo que el radicalismo debe discutir su posicionamiento en sus propios ámbitos y evitar constituirse en una opción definida únicamente en oposición a otras fuerzas. También reafirmó su rechazo a La Libertad Avanza y a cualquier espacio que considere autocrático o autoritario.

"Lo que creo y así lo sostengo es que el debate debe realizarse dentro del partido, es clara y conocida mi posición absolutamente antilibertaria y ante cualquier fuerza política autocrática, autoritaria para la conformación de frentes electorales, pero creo desde mi punto de vista que esta discusión los radicales tenemos que darla desde adentro del partido y no constituirnos en opciones anti en ningún sentido. Es decir, lo que tenemos que hacer es fijar claramente nuestro pensamiento, transmitírselo sin ambigüedades al electorado y tratar de persuadirlo de la conveniencia de no estar ubicado en estos extremos confrontativos que pudieran producirse", añadió.

La preocupación por el riesgo institucional

Salas también expresó preocupación por la situación democrática del país desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En ese marco, convocó a dirigentes radicales y a otras fuerzas a conversar sobre lo que definió como un riesgo institucional.

"Lo que sí hago es una permanente convocatoria a los corregionarios y también a la posibilidad de sentarnos a conversar con los partidos que coincidan en este diagnóstico del riesgo institucional que está viviendo el país, como nunca, desde la recuperación de la democracia. Dejando de lado los levantamientos ‘Cara pintada’, nunca ha estado en una situación de un gobierno legítimamente elegido en el que esté la democracia, las instituciones y las garantías tan afectadas como en este momento", remarcó.

Sin embargo, el referente radical descartó que ese diagnóstico implique avanzar en una alianza electoral con el justicialismo. A su juicio, un acuerdo de ese tipo no sería viable en La Pampa ni a nivel nacional, debido a las particularidades de cada distrito.