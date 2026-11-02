Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional señala mayores chances de lluvias y temperaturas inferiores a las habituales en el centro del país. En La Pampa, la semana comienza con cielo nublado y posibles tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico trimestral, que analiza qué patrones de lluvia y temperatura tienen más probabilidades de predominar durante los próximos tres meses. Para el centro del país, la tendencia apunta a un verano más lluvioso y con temperaturas por debajo de lo habitual, mientras que en otras regiones se espera un panorama diferente.

El informe presenta probabilidades para distintas categorías, pero no anticipa cantidades exactas de lluvia ni temperaturas puntuales. Tampoco indica cómo se distribuirán las precipitaciones a lo largo del trimestre: una región con tendencia seca puede registrar tormentas intensas, así como una zona con señal húmeda puede atravesar varias semanas sin lluvias.

Qué zonas podrían tener más lluvias durante el verano

La mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal se concentra en el Litoral, con una señal más marcada hacia el norte. La tendencia también alcanza a Santa Fe, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, aunque en esta última la señal pierde intensidad hacia el este.

La meteoróloga pampeana Cindy Fernández explicó que el pronóstico debe interpretarse como una tendencia y no como una garantía. Para quienes elijan destinos del centro del país o de la costa bonaerense durante las vacaciones, el escenario sugiere más días nublados o inestables que en un verano promedio, con una señal menos marcada hacia el este de Buenos Aires.

El pronóstico para La Pampa y Santa Rosa

La primera semana de noviembre comienza en La Pampa con temperaturas primaverales, cielo nublado y posibilidad de lluvias. Para este día, el SMN prevé en Santa Rosa una mínima de 13 grados y una máxima de 26, con cielo mayormente nublado durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde.

Para mañana rige una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia, excepto en el oeste. Se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

El miércoles el sol aparecerá tímidamente en la capital pampeana, pero el cielo volverá a nublarse el jueves por la noche. Durante esos días, las temperaturas mínimas rondarán los 10 grados y las máximas llegarán a los 26.