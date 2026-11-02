La asamblea avaló por unanimidad el Ejercicio Económico y Social 94, que registró un aumento patrimonial de casi 6.000 millones de pesos. Las inversiones en bienes de uso superaron los 7.809 millones y se renovaron autoridades.

El Cuerpo de Delegados de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) aprobó por unanimidad la memoria y el balance del Ejercicio Económico y Social 94, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio pasado. El patrimonio neto creció un 7,6 por ciento y las inversiones en bienes de uso superaron los 7.809 millones de pesos.

La renovación de la flota vehicular fue uno de los principales destinos de esos fondos, con la compra de camiones, grúas, hidroelevadores, camionetas y utilitarios para distintos servicios y localidades. También avanzaron las obras de fibra óptica y la construcción de nuevos edificios para la cooperativa.

Balance de la CPE e inversiones en Santa Rosa

Durante su informe ante las y los delegados, reunidos el sábado 31 en Los Pioneros, el presidente del Consejo de Administración, Manuel Simpson, afirmó: “La CPE está muy bien”. Entre los hechos destacados del año, mencionó las complicaciones provocadas por las condiciones climáticas de febrero, que la cooperativa enfrentó junto con la Provincia y la Municipalidad de Santa Rosa. Para normalizar la situación, la entidad debió invertir alrededor de 400 millones de pesos.

Simpson también destacó la ampliación de las redes de fibra óptica de CPEtel y señaló que, hacia fines de este año, casi toda Santa Rosa estará cubierta. Además, mencionó la construcción de los nuevos edificios de la sede central, sobre la calle Raúl B. Díaz, y de Telecomunicaciones, en la avenida 1 de Mayo.

En su repaso, resaltó los servicios sociales, en particular el Funerario, y la continuidad de Artículos del Hogar. También se refirió a las acciones para difundir el cooperativismo y al trabajo de Editorial Voces. En ese marco, convocó a “incorporar definitivamente la educación cooperativa en la currícula de La Pampa, una provincia atravesada por la experiencia cooperativa y solidaria”.

Patrimonio, resultados operativos y auditoría externa

La contadora Mónica Toundaian presentó un informe detallado sobre los estados contables. Indicó que el patrimonio neto aumentó casi 6.000 millones de pesos y que el ejercicio cerró con un saldo negativo de 468 millones de pesos, equivalente al 0,46 por ciento de las ventas. Según explicó, una parte del resultado se relaciona con el ajuste por inflación que debe aplicarse.

“Desde el punto de vista financiero, la CPE está muy bien, lo que le permite hacer frente a sus compromisos y garantizar la prestación de todos los servicios a sus asociados”, sintetizó Toundaian. El resultado operativo global de las secciones arrojó un excedente de 3.200 millones de pesos.

Los excedentes por sección fueron de 380 millones de pesos en Energía Eléctrica; 369 millones en Alumbrado Público; 1.133 millones en Telecomunicaciones; 48 millones en Enfermería; 292 millones en Funeraria; 394 millones en Artículos del Hogar; 474 millones en Planta de Gas y 212 millones en Seguros. Fábrica de Columnas registró un quebranto de 95 millones de pesos. La contadora aclaró que no se contabiliza allí la producción destinada a sectores internos, especialmente para las obras de energía.

Fibra óptica, demanda eléctrica y educación cooperativa

Al cierre del ejercicio, las inversiones netas en bienes de uso y las estimaciones de obras en ejecución superaron los 7.809 millones de pesos. Los principales montos correspondieron a Energía, Telecomunicaciones y Planta de Gas; el resto se distribuyó entre las demás secciones.

En el servicio eléctrico, la demanda registró un crecimiento interanual del 1,8 por ciento, por debajo de las tasas históricas acumulativas del 4,7 por ciento alcanzadas durante 13 años, entre 2002 y 2015. En Telecomunicaciones, la CPE profundizó la consolidación del sistema integral de gestión JSAT y la extensión de la fibra óptica en Santa Rosa y Toay. Estos avances apuntan a integrar la operación, ampliar la autogestión de los asociados y preparar la infraestructura para el crecimiento sostenido de la demanda de conectividad.

La actividad de educación cooperativa, talleres y difusión también creció durante el período. El Consejo aprobó el dictado de casi 50 talleres de capacitación para asociados, con distintas temáticas y destinados a diversas franjas etarias, en Santa Rosa, Toay, Anguil y Ataliva Roca.

La asamblea renovó el Consejo de Administración

La Asamblea aprobó por unanimidad la renovación del Consejo de Administración. Como titulares fueron designados Manuel Simpson, José Piatti, Silvina Reynoso, Viviana Arias, Raúl Sape, Mirta Dupó, Lucas Dalmasso, Ariel Martínez, Alberto Acosta, Armando Lagarejo, Raúl Pedernera y Marcelo Vélez.

Las consejeras y los consejeros suplentes son Analía Ponce, Ángel Mendizabal, María Elena González, Alejandro Andrada, Leticia Chodelka y Varinia Jouvé. Además, Héctor Roldán Torcivia fue elegido síndico titular y Jeremías Adolfo, síndico suplente.