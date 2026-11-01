El senador acompañó el proyecto que busca establecer reglas para el sistema y reclamó que los beneficios alcancen a las provincias y a los territorios donde se desarrollen las iniciativas.

El senador nacional Daniel Bensusán sostuvo que el mercado de carbono en la Argentina debe contemplar a todos los habitantes del país, sin importar dónde vivan. Durante el debate en el Senado, acompañó el proyecto que propone establecer las reglas de funcionamiento del sistema y pidió que los beneficios lleguen a las provincias y a las zonas donde se encuentran los recursos naturales.

"Los beneficios de esta herramienta tienen que llegar a los territorios donde se desarrollan los proyectos y donde están nuestros recursos naturales. Esa mirada federal debe estar en el centro de esta discusión".

Los mercados de carbono permiten que actividades y proyectos que reducen o capturan gases que contribuyen al cambio climático certifiquen esos resultados y los conviertan en créditos con valor económico. Las iniciativas pueden estar vinculadas con el manejo del suelo, la producción agropecuaria, la energía y el ambiente. Luego, los créditos se comercializan y generan una fuente directa de financiamiento para quienes llevan adelante los proyectos.

La Pampa y las oportunidades del mercado de carbono

El legislador pampeano destacó que la provincia cuenta con condiciones para aprovechar la norma, debido a su matriz agropecuaria y a la posibilidad de impulsar proyectos relacionados con el suelo, la agricultura, la energía y la gestión de residuos.

Bensusán también advirtió que la discusión excede el aspecto financiero y vinculó el tema con los efectos del cambio climático sobre los territorios y la producción nacional.

"El cambio climático no es un mito. Lo vemos en las modificaciones de los regímenes de lluvias, en las sequías, las inundaciones y otros fenómenos que tienen consecuencias concretas sobre nuestros territorios y afectan al sistema productivo nacional".

El reclamo del COFEMA y los compromisos climáticos

El senador planteó que la comercialización de créditos de carbono no debe quedar subordinada únicamente a criterios comerciales ni definirse sin participación de las provincias. Su postura coincide con las observaciones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que reclamó mayor intervención de las jurisdicciones, reglas para garantizar la integridad ambiental, el cumplimiento de los compromisos climáticos de la Argentina y una definición precisa sobre el reparto de los beneficios económicos.

"No podemos convertir en una oportunidad económica para terceros aquello que después pueda representar una dificultad para que nuestro propio país cumpla sus compromisos climáticos".

Al fundamentar el acompañamiento de la delegación pampeana al proyecto, Bensusán señaló que el sistema podría abrir oportunidades para productores, economías regionales e iniciativas ambientales que necesitan financiamiento. También insistió en que los beneficios deben llegar a los territorios y a quienes generan los créditos.

"Desde La Pampa acompañamos este proyecto porque puede abrir oportunidades para nuestros productores, nuestras economías regionales y proyectos ambientales que necesitan financiamiento. Pero necesitamos que esos beneficios lleguen efectivamente a los territorios y a quienes hacen posible la generación de los créditos. Un mercado de carbono verdaderamente nacional no puede construirse a espaldas de las provincias, sino con ellas".