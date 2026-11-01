Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

El Hospital Amada Gatica y áreas de la Municipalidad organizaron una jornada de concientización con una charla sobre autocuidado y testimonios. Al día siguiente, la comunidad participó de la Maratón Rosa.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Catriló realizó una jornada de concientización organizada por el Hospital Amada Gatica junto con distintas áreas de la Municipalidad. La propuesta puso el foco en la prevención, el cuidado personal y la detección temprana.

Una de las actividades fue una charla sobre autocuidado a cargo de la médica Lesly Godoy, quien destacó la importancia de realizar controles periódicos y de detectar la enfermedad de manera temprana.

Testimonios sobre el cáncer de mama y la importancia del acompañamiento

La jornada también incluyó los relatos de Silvia, Clara, Sandra y Norma. Sus experiencias personales ofrecieron una mirada cercana sobre la lucha contra el cáncer de mama y resaltaron el valor de la escucha, la contención y el acompañamiento durante el proceso.

Como continuidad de las actividades, al día siguiente se llevó adelante la Maratón Rosa, una iniciativa que promovió la participación comunitaria y la actividad física para acompañar la concientización sobre la enfermedad.

Trabajo conjunto para promover la prevención en Catriló

Desde la organización destacaron el compromiso de las áreas municipales de Educación y Deporte y de Desarrollo Social. El trabajo conjunto permitió concretar tanto la jornada de concientización como la maratón.

Las actividades reafirmaron la importancia de contar con información, cuidar la salud y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad, herramientas fundamentales para impulsar la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.