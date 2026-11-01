Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

El lunes 2 de noviembre habrá dos viajes por el Día de los Fieles Difuntos. Los colectivos saldrán del barrio Obreros de la Construcción, pasarán por el Parque Oliver y realizarán el recorrido de la línea 3.

El Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) dispondrá de dos servicios especiales al Cementerio Parque el lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de los Fieles Difuntos.

Horarios de los colectivos al Cementerio Parque

El servicio de la mañana partirá a las 9.15 desde el barrio Obreros de la Construcción. Pasará a las 9.35 por el Parque Oliver y llegará a las 10 al Cementerio Parque, donde aguardará 35 minutos antes de iniciar el regreso.

Por la tarde, el colectivo saldrá a las 14.30 del barrio Obreros de la Construcción, pasará a las 14.50 por el Parque Oliver y arribará a las 15.15 al Cementerio Parque. Allí también esperará 35 minutos antes de emprender la vuelta.

Recorrido de la línea 3

En ambos horarios, el trayecto será el correspondiente a la línea 3 y no ingresará al Plan 5000.