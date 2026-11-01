Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El gobernador de La Pampa presentaría el proyecto el martes 3 de noviembre, durante el lanzamiento del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta. El predio estaría ubicado en el cruce de las rutas 151 y 20.

La comunidad de 25 de Mayo espera que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anuncie el próximo martes 3 de noviembre la puesta en marcha de un polo industrial en la localidad. La presentación se realizaría en el marco del lanzamiento del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta.

Un polo industrial en un punto estratégico de 25 de Mayo

El proyecto prevé instalar el predio en la intersección de la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 20, frente al cruce. La ubicación fue elegida por su potencial para concentrar actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera.

La iniciativa buscaría facilitar la radicación de empresas de servicios que trabajan con Vaca Muerta y aprovechar la cercanía de 25 de Mayo con la actividad petrolera de la región.

Inversiones y empleo, entre los objetivos del proyecto

El plan también apunta a promover nuevas inversiones, fortalecer el desarrollo de proveedores y generar puestos de trabajo para habitantes de la localidad y zonas cercanas.

La presentación oficial del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta se realizaría en el Centro Cultural MEDASUR, en Santa Rosa. El polo industrial de 25 de Mayo estaría incluido entre las iniciativas previstas.