Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 12:25 p. m. · 1 min de lectura

Dos efectivos fueron lesionados durante un procedimiento de control vehicular realizado el viernes por la noche en Rancul. La agresión ocurrió después de que la Policía interceptara una moto en la que viajaban dos adolescentes de 16 años.

Dos policías resultaron heridos durante un procedimiento de control vehicular realizado el viernes por la noche en Rancul. Los efectivos habían interceptado una motocicleta en la que circulaban dos adolescentes de 16 años cuando llegaron familiares de uno de ellos y los agredieron.

El episodio ocurrió alrededor de las 22, mientras personal de la Comisaría de Rancul realizaba tareas de prevención en las inmediaciones de una estación de servicio. Durante el recorrido, los agentes observaron una moto de 110 centímetros cúbicos sin dominio colocado y con un escape antirreglamentario.

La persecución y la agresión

Los dos ocupantes hicieron caso omiso a las señales de detención y escaparon. Luego de un seguimiento, los policías los interceptaron en la esquina de Juan Domingo Perón y Güemes. Allí constataron que eran menores de 16 años, domiciliados en Rancul, y retuvieron preventivamente el vehículo.

La situación se tornó violenta con la llegada de familiares de uno de los adolescentes. Según la información disponible, varias personas increparon a los uniformados y luego los agredieron con golpes de puño y rasguños.

Actuaciones judiciales

Como consecuencia del ataque, uno de los policías sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo y el otro presentó escoriaciones y lesiones en el cuello. Ambos efectivos instaron la correspondiente acción penal.

Se iniciaron actuaciones judiciales por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Interviene el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Luciano Nahuel Rebecci. Las personas señaladas por la agresión quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.