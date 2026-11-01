Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

Entre 2019 y 2026, la Provincia ejecutó 52 obras sanitarias y mantiene otros 12 proyectos en marcha. La inversión actualizada alcanza los $259.396 millones.

El Gobierno de La Pampa destinó $259.396 millones a infraestructura para el sistema de Salud Pública entre 2019 y 2026, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El plan contempla 64 intervenciones en distintas localidades de la provincia.

De ese total, 52 obras ya fueron finalizadas, con una inversión superior a los $166.696 millones. Los $92.700 millones restantes corresponden a 12 proyectos que continúan en ejecución.

Obras sanitarias finalizadas y en marcha en La Pampa

Entre los trabajos concluidos se encuentran el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro y el Centro de Rehabilitación Infantil, ambos en Santa Rosa, además del Hospital de Nivel III del barrio Plan Federal de General Pico.

La lista también incluye el nuevo hospital de Uriburu, el Centro de Salud de Mauricio Mayer y remodelaciones y ampliaciones en establecimientos del interior provincial.

Los proyectos que siguen en marcha comprenden nueva infraestructura sanitaria en Santa Isabel, Ingeniero Luiggi, La Adela, Casa de Piedra, La Reforma, Luan Toro y Santa Rosa. También continúan intervenciones hospitalarias en Catriló, Victorica y el Hospital Lucio Molas, en la capital pampeana.

La Provincia destacó la distribución territorial de la inversión

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, defendió la continuidad de la obra pública como política estatal y vinculó las inversiones con la ampliación de los servicios de salud.

“Cada hospital y cada centro de salud que construimos representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias pampeanas. La obra pública es fundamental porque genera las condiciones necesarias para incorporar nuevos servicios, ampliar las prestaciones médicas y garantizar que la atención llegue a toda la Provincia”, expresó el funcionario.

Intronati señaló que la planificación busca distribuir los recursos en el territorio provincial y acercar la atención a cada zona, para evitar que las familias deban recorrer grandes distancias para recibir asistencia.

“No se trata solamente de construir edificios, sino de garantizar derechos. Queremos que cada pampeano y pampeana tenga acceso a una atención de calidad, independientemente de dónde viva. Por eso es tan importante llevar infraestructura sanitaria a distintas localidades, acercar los servicios y evitar que las familias deban trasladarse grandes distancias para recibir atención”, sostuvo.

Al referirse al escenario económico nacional y a la demanda sobre el sistema estatal de salud, el ministro remarcó la premisa de mantener el financiamiento presupuestario en áreas prioritarias.