Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

La unidad atenderá del 10 al 13 de noviembre en el patio del Hospital Amada Gatica. Los turnos, con cupos limitados, se entregarán los días 2, 4 y 6 de noviembre en el establecimiento.

El móvil odontológico de Salud Pública llegará a Catriló para ofrecer atención gratuita a vecinos y vecinas. La unidad funcionará los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre en el patio del Hospital Amada Gatica.

La propuesta busca facilitar el acceso a la salud bucal y acercar servicios odontológicos a la comunidad. Se brindarán controles, tratamientos y asesoramiento profesional sin costo.

Cómo obtener turnos para la atención odontológica en Catriló

Los turnos se entregarán en el hospital los días lunes 2, miércoles 4 y viernes 6 de noviembre, según informaron desde el establecimiento asistencial.

Los cupos serán limitados. Por ese motivo, recomendaron a las personas interesadas acercarse durante esas jornadas para reservar su lugar.