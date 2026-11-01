El móvil odontológico de Salud Pública llegará a Catriló para ofrecer atención gratuita a vecinos y vecinas. La unidad funcionará los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre en el patio del Hospital Amada Gatica.
La propuesta busca facilitar el acceso a la salud bucal y acercar servicios odontológicos a la comunidad. Se brindarán controles, tratamientos y asesoramiento profesional sin costo.
Cómo obtener turnos para la atención odontológica en Catriló
Los turnos se entregarán en el hospital los días lunes 2, miércoles 4 y viernes 6 de noviembre, según informaron desde el establecimiento asistencial.
Los cupos serán limitados. Por ese motivo, recomendaron a las personas interesadas acercarse durante esas jornadas para reservar su lugar.