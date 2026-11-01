Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

La muestra reúne a viveristas, los cinco Viveros Forestales Provinciales y propuestas gastronómicas y musicales. La actividad continúa este domingo, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

Autoridades recorrieron el predio de la Expo Vivero en Toay y destacaron la convocatoria y el trabajo conjunto que permite realizar el evento cada año. La ministra valoró que la propuesta “en cada edición tiene más aceptación entre los pampeanos”.

También resaltó “el esfuerzo que se lleva a cabo para que dicho predio se encuentre en las excelentes condiciones que lo pudimos ver hoy”.

Más de 70 expositores y actividades para toda la familia

La muestra cuenta con la participación de más de 70 expositores del sector viverista y la presencia de los cinco Viveros Forestales Provinciales. El recorrido ofrece plantas, flores, arbustos y artículos de jardinería.

Desde el mediodía, el público recorrió los stands y disfrutó del patio gastronómico y de las primeras presentaciones musicales en vivo, que acompañaron la jornada del sábado.

La Expo Vivero continúa este domingo en Toay

Organizada por el Ministerio de la Producción y el municipio de Toay, la Expo Vivero volvió a posicionarse como uno de los eventos comunitarios y turísticos más esperados de la provincia.

La propuesta continuará este domingo, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.