Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

La Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex aprobó el balance del Ejercicio Contable 93, con un excedente de 386,6 millones de pesos. También informó una suba patrimonial del 12 por ciento, menos deuda financiera e inversiones en energía, agua, telecomunicaciones e infraestructura.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex Ltda. (Cospec) cerró el Ejercicio Contable 93 con un excedente de 386.616.587,79 pesos. El período se extendió entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y el resultado fue aprobado por los asambleístas el viernes por la noche junto con la Memoria y los honorarios del Consejo de Administración, según el artículo 50 del Estatuto Social.

La entidad duplicó el excedente respecto del ejercicio anterior, redujo sus pasivos financieros y concretó inversiones en distintas áreas. Entre las principales iniciativas figuran la modernización informática, la reparación de inmuebles, la renovación del parque automotor y la compra de un parque fotovoltaico.

Cospec aumentó su patrimonio y redujo la deuda financiera

El patrimonio neto de la cooperativa creció un 12 por ciento durante el último período contable. La entidad utilizó recursos propios para financiar sus actividades y evitar endeudarse con entidades financieras, mientras que los préstamos y otros pasivos financieros disminuyeron un 5 por ciento.

La contadora Vanina Macagno atribuyó el resultado a la gestión económica y al manejo de los recursos. “En este ejercicio se duplicó la excedente merced a la eficiencia económica con reducción de inflación y una buena administración”, expresó.

Inversiones en energía, agua y parque automotor

La Memoria informó la apertura de una nueva oficina de Atención de Reclamos de facturación y la incorporación de tres vehículos: una pick up Toyota cero kilómetro para el sector de energía, un camión Foton NXD cero kilómetro con tanque para repartir agua tratada en los barrios y un utilitario Zanella Truck cero kilómetro destinado a los reclamos del servicio de agua potable.

También comenzó un plan integral de renovación del equipamiento informático. El registro de los medidores de agua y electricidad se realiza ahora mediante celulares, con imágenes de los consumos de los asociados para reforzar el respaldo y la transparencia de la información.

La inversión de mayor magnitud fue la adquisición de un parque fotovoltaico, que generará energía limpia para abastecer la red de agua potable y el sistema de bombeo del acueducto de Eduardo Castex. El objetivo es reducir los costos de funcionamiento del servicio que llega a los hogares.

Obras de infraestructura en Eduardo Castex, Monte Nievas y Metileo

En el sector eléctrico, Cospec instaló una subestación en la zona de quintas del sur de Eduardo Castex y amplió líneas de preensamblado en Monte Nievas y Metileo. En esta última localidad se reemplazaron todos los medidores convencionales por equipos inteligentes, una medida orientada a optimizar los recursos económicos y humanos.

En Eduardo Castex se remodeló la Sala B de la sala funeraria y se renovó por completo la Sala C. Además, se habilitó una nueva oficina y se reparó el techo del área de acopio de cajones. En Monte Nievas, en tanto, comenzó la remodelación integral de la sala funeraria, una obra esperada por los asociados.

Mejoras en internet y en el servicio de agua potable

La cooperativa realizó inversiones en telecomunicaciones mediante el tendido de líneas de fibra óptica para sumar asociados y la compra de equipos de respaldo, destinados a prevenir interrupciones en el servicio de internet.

Para optimizar el suministro de agua potable, se extendió el acueducto en la zona sur, se construyó una nueva estación de bombeo y se instalaron sistemas de generación de energía renovable para abaratar los costos de funcionamiento. También se incorporaron equipos de telemetría para el monitoreo remoto y se compraron 1.200 medidores de agua para reemplazar unidades antiguas o con inconvenientes.

Lista Azul presentó candidatos para el Consejo de Administración

La oficialista Lista Azul fue la única que presentó postulantes para renovar el Consejo de Administración. La nómina propone como consejeros titulares a Walter Aníbal Scheffer, Raúl Alberto Oriani y Germán Fabio Rosso, y como suplentes a Lucas Hernán Bruno y Jorge Marcelo Roleder.