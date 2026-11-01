En un acto en General Pico por los 43 años de la recuperación democrática, el senador respaldó a Martín Berhongaray como candidato a gobernador y planteó que la UCR debe conducir una alianza opositora. También hubo definiciones sobre la candidatura local de Marcelo Capellino.

La dirigencia de la Unión Cívica Radical (UCR) de La Pampa ratificó la candidatura a gobernador de Martín Berhongaray y propuso conformar un frente opositor con La Libertad Avanza, el PRO, Comunidad Organizada y sectores desencantados del justicialismo. Las definiciones se dieron durante un acto frente al comité radical de General Pico, en conmemoración de los 43 años de la gesta democrática del 30 de octubre de 1983.

La actividad reunió a referentes provinciales y locales, entre ellos el senador nacional Daniel Kroneberger, los concejales Marcelo Capellino y María Eugenia Forte, el diputado provincial Francisco "Pancho" Aguilar, el exsenador Juan Carlos Passo, dirigentes históricos y delegaciones de distintas localidades del norte pampeano.

Kroneberger respaldó a Berhongaray y planteó el liderazgo de la UCR

En su intervención, Kroneberger destacó el papel del radicalismo en la construcción de una alternativa de gobierno y rechazó que exista una fractura interna en el partido. Sobre la postulación de Berhongaray, sostuvo: "Yo no tengo duda en lo personal de que hay una persona que tiene detrás la experiencia de la estructura del radicalismo, con todos sus intendentes, y los pergaminos suficientes para ser candidato: esa persona se llama Martín Berhongaray".

El senador también respondió a las críticas sobre la unidad de la fuerza y defendió que la UCR encabece una alianza opositora. "Algunos detractores aprovechan para decir que el radicalismo no existe o que está dividido en diez voces. No es así: discutimos, pero estamos todos unidos. La apetencia de llegar al gobierno no es antojadiza, es una necesidad de los pampeanos para revertir 43 años de estancamiento. El único partido que puede liderar este frente amplio para tener un resultado electoral favorable es la Unión Cívica Radical", expresó.

Marcelo Capellino, impulsado para la intendencia de General Pico

El presidente del comité radical piquense, Ramiro Passo, se refirió al armado electoral local y provincial. Para la intendencia de General Pico, respaldó la precandidatura del concejal Marcelo Capellino y destacó su conocimiento de los problemas cotidianos de la ciudad.

"Mi candidato es Marcelo. Conoce realmente los problemas domésticos de las personas, que es lo que esperan de un intendente: si hay un árbol que molesta, un desagüe tapado o un pozo, él sabe dónde está. Esos son los problemas de la diaria", afirmó Passo. Además, aseguró que el partido establecerá reglas claras para definir las candidaturas locales y evitar rispideces.

La UCR y La Libertad Avanza, con un objetivo común

Consultado sobre la posibilidad de compartir una propuesta electoral con La Libertad Avanza, Passo descartó que la alianza implique contradicciones ideológicas. "con La Libertad Avanza nos une el objetivo. No se construye desde un 'anti'; no es un frente antiperonista porque va a haber radicales, gente del PRO, de LLA, de Comunidad Organizada y muchos peronistas que decidieron terminar con este modelo para salir del estancamiento de 43 años", señaló.

El titular del comité local también dijo que el radicalismo mantendría su identidad en una eventual gestión compartida. "Cada vez que le toca ser gobierno, el radicalismo gobierna de manera radical: cuidando los recursos, buscando superávit fiscal y defendiendo sus principios, aun en la diferencia con nuestros socios", sostuvo.

Passo reconoció aspectos fiscales y cuestionó la falta de desarrollo

Passo reconoció algunos aspectos de las gestiones peronistas al frente del Poder Ejecutivo provincial desde 1983, como el superávit fiscal, el pago de salarios en término y el cuidado de la caja jubilatoria. Sin embargo, advirtió que esos puntos no alcanzan frente a la falta de desarrollo productivo.

"Nosotros reconocemos que el peronismo de La Pampa tiene desde el '83 a la fecha superávit fiscal, paga sueldos a término y no rifó la caja jubilatoria. Es algo que le damos como visto bueno. Pero con eso solo no alcanza: hay desempleo y hay empresas que no se radican en la provincia", evaluó.

Por último, cuestionó lo que definió como una "doble vara discursiva" del gobierno pampeano en sus reclamos a la administración nacional. "Está bien pedir que Nación repare las rutas nacionales o reclame los fondos adeudados, pero también está bueno reparar las rutas provinciales y tener una nueva Ley de Coparticipación provincial para que la distribución interna sea equitativa. El justicialismo en La Pampa pide afuera lo que no da adentro", concluyó.