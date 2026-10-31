Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 8:36 p. m. · 1 min de lectura

El aviso rige para la noche de este sábado y alcanza a Eduardo Castex y al resto de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para toda La Pampa durante la noche de este sábado 31 de octubre. El aviso alcanza a Eduardo Castex y al resto de la provincia.

Según el informe, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por ráfagas intensas de viento, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Cuánta lluvia se espera

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunas localidades.

Ante el pronóstico, se recomienda seguir la información de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles fenómenos meteorológicos intensos. También se aconseja prestar atención a la evolución del tiempo durante las próximas horas.