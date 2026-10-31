Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El episodio ocurrió cerca de las 2.30 de este sábado en la esquina de las calles 302 y 325. La víctima recibió un disparo en el muslo y fue trasladada al hospital Gobernador Centeno.

Un hombre resultó herido de bala durante un episodio que es investigado por la Policía en el barrio Malvinas de General Pico. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de este sábado, en la intersección de las calles 302 y 325.

Por motivos que todavía buscan establecer la Justicia y los investigadores, la víctima recibió un impacto de proyectil en el muslo. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia.

Traslado al hospital Gobernador Centeno

Al lugar llegaron efectivos de la Policía de La Pampa y una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas. El personal paramédico asistió al hombre en la vía pública para contener la hemorragia y luego lo trasladó a la guardia del hospital Gobernador Centeno.

La víctima quedó internada para la realización de estudios complementarios y las curaciones correspondientes. No se informaron detalles sobre su estado de salud.

Investigación por el disparo en General Pico

Los efectivos dispusieron un perímetro de seguridad y preservaron la escena para relevar pruebas, buscar vainas servidas y recoger testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó medidas para identificar y detener al autor del disparo.