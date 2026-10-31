La Municipalidad organizó actividades para las familias de los cinco Centros de Desarrollo Infantil, que acompañan a 310 niños y niñas de entre 45 días y 2 años. La propuesta buscó fortalecer los vínculos entre las instituciones y los grupos familiares.

La Municipalidad de General Pico realizó durante octubre los festejos por el Día de la Familia en los cinco Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad. En conjunto, los espacios reciben a 310 niños y niñas de entre 45 días y 2 años, a quienes brindan atención y acompañamiento durante sus primeros años de vida.

La iniciativa buscó reconocer el papel de las familias en la formación integral de las infancias y fortalecer los vínculos entre los grupos familiares y las instituciones.

Juegos y actividades para las familias en los CDI

El jefe del Departamento de Primera Infancia, Enzo Fontanillo, explicó que la primera jornada se llevó a cabo en el CDI Frutillitas. Allí compartieron juegos y actividades de pintura destinadas a las salas de bebés, de uno y de dos años.

“durante este mes de octubre estamos festejando el Día de las Familias en los Centros de Desarrollo Infantil. En primer lugar, lo hicimos en Frutillitas. Compartimos una jornada con las familias, con juegos, pinturas para las salas de bebé, uno y dos años”.

Fontanillo destacó la participación de los grupos familiares en las propuestas de los centros y señaló que el vínculo con ellos forma parte de un trabajo colectivo entre las instituciones que acompañan a la primera infancia.

Una propuesta que llegó a los cinco centros de General Pico

“La familia participa siempre, está presente en todas las propuestas de los CDIs y, para nosotros, es muy importante porque consideramos que es muy interesante generar el vínculo con ellas. Esto no es un hecho aislado, sino que se trata de una construcción colectiva de todas las instituciones que trabajamos en primera infancia”.

En el encuentro inicial se instalaron cinco stands con propuestas de pintura, juegos colectivos y juegos de mesa para compartir. Según indicó el funcionario, la actividad se replicó durante la semana en los distintos centros, con modalidades pensadas para las familias participantes.

El responsable del área afirmó que las políticas públicas buscan responder a los desafíos del desarrollo infantil y acompañar a los grupos familiares. También remarcó la importancia de que las instituciones mantengan un contacto permanente, en un contexto en el que la crianza es compleja y no existen recetas únicas.

“a través de políticas públicas buscamos seguir afrontando todo lo que nos desafía con el desarrollo infantil para continuar acompañando a los grupos familiares involucrados, ya que hoy la crianza es algo complejo, no hay receta para eso y las instituciones debemos estar en permanente contacto”.