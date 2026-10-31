Sergio Adrián Savid está acusado de 29 presuntas estafas vinculadas con una fiesta que no se realizó y que habrían provocado un perjuicio de 2.108.200 pesos. La Justicia de General Pico formalizó la investigación y dispuso que permanezca detenido durante 60 días.

La Justicia de General Pico dictó 60 días de prisión preventiva para Sergio Adrián Savid, un productor de eventos de 40 años acusado de cometer 29 presuntas estafas relacionadas con una fiesta que nunca se realizó en Ingeniero Luiggi. El perjuicio económico fue calculado en 2.108.200 pesos, según valores de febrero de 2025.

Savid había sido detenido el 23 de octubre en San Francisco, Córdoba, luego de permanecer aproximadamente un año y medio prófugo. La medida se resolvió durante una audiencia de formalización realizada el viernes 30 de octubre en los tribunales piquenses.

La causa por la fiesta de la Chaya en Ingeniero Luiggi

La Fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La jueza Jimena Cardoso formalizó la causa y fijó la mitad de ese plazo. La imputación fue presentada por el fiscal adjunto Matías Juan, junto con el fiscal general Armando Agüero. La defensa estuvo a cargo del defensor oficial Héctor Freigedo.

De acuerdo con la investigación, entre el 4 y el 24 de febrero de 2025, Savid se habría presentado como organizador de eventos e integrante de Showtime Producciones para promocionar la Primera Fiesta Nacional de la Chaya, prevista para el 1 de marzo en el Club Social y Deportivo Costa Brava, de Ingeniero Luiggi.

La propuesta anunciaba la participación de Peteco Carabajal, Sergio Galleguillo y Memphis La Blusera, entre otros artistas. El espectáculo no se concretó y la Fiscalía sostiene que el acusado habría utilizado la iniciativa para obtener dinero del club y de particulares.

El perjuicio al club y a los compradores de entradas

Según lo expuesto en la audiencia, el Club Costa Brava habría sufrido un perjuicio aproximado de 1.300.000 pesos. El cálculo contempla gastos de organización, publicidad, limpieza, mantenimiento y consumo de energía. También incluye una transferencia de 300.000 pesos que la institución realizó a una persona vinculada con una de las bandas anunciadas para cubrir gastos de traslado.

La investigación identificó además a 28 compradores de entradas, que habrían pagado entre 15.000 y 18.000 pesos mediante distintos canales: la sede del club, una radio local, vendedores particulares, Entrada Web y transferencias a una cuenta de Mercado Pago vinculada con Savid. El perjuicio inicialmente denunciado por esas operaciones ascendió a 808.200 pesos.

El 21 de marzo de 2025, el club decidió devolver el dinero a todos los compradores, incluso a quienes no habían presentado denuncias penales. Los reintegros se realizaron entre el 21 y el 25 de abril, mediante pagos en efectivo o el canje de las entradas por localidades para otro espectáculo. De ese modo, la institución terminó absorbiendo el costo de las ventas.

La denuncia por una notebook y los argumentos de la Fiscalía

La causa también incluye un episodio ocurrido el 20 de febrero de 2025 en un comercio de computación de Ingeniero Luiggi. Savid habría retirado una notebook Acer usada, valuada en 290.000 pesos, con el argumento de que necesitaba el equipo para organizar la fiesta. Según la denuncia, prometió pagarla más adelante y aseguró haber realizado una transferencia que nunca se acreditó.

Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía señaló que Savid permaneció alrededor de un año y medio sin ser localizado. Durante ese período se hicieron averiguaciones en San Francisco, donde había dicho que residía, y también surgieron indicios de una posible estadía en Tucumán.

El fiscal agregó que el imputado habría estado recientemente en Bolivia, donde vive una de sus hijas, y sostuvo que esos antecedentes reflejaban falta de arraigo y la posibilidad de que intentara salir del país. También se indicó que, cuando la Policía llegó a su domicilio en San Francisco para detenerlo, habría intentado escapar a pie y fue alcanzado a pocas cuadras.

La Fiscalía planteó además que Savid podría influir sobre denunciantes y personas vinculadas con el Club Costa Brava, ya que conocía a las autoridades de la institución. Con esos argumentos pidió formalizar la investigación por estafa continuada en calidad de autor y solicitó 120 días de prisión preventiva. La jueza Cardoso fijó finalmente la detención por 60 días, mientras continúa la investigación.