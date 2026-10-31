Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. · 3 min de lectura

El vocero presidencial afirmó que la presencia de Juan Carlos Tierno, a quien identificó como representante del peronismo, demuestra que el espacio no se define contra ese sector. También confirmó que las fuerzas opositoras buscan acordar una propuesta común, aunque todavía no debatieron candidaturas ni lugares.

El vocero presidencial Adrián Ravier rechazó que el frente opositor que se negocia en La Pampa tenga un perfil antiperonista. Como argumento, mencionó la participación de Juan Carlos Tierno, a quien definió como representante del peronismo.

"Claramente no es un frente antiperonista. Está también Juan Carlos Tierno, que es un representante del peronismo. Dentro del peronismo está el antiperonismo. El kirchnerismo lo rompió, lo dividió en dos", sostuvo Ravier al referirse a las conversaciones entre distintos sectores de la oposición provincial.

Ravier afirmó que el frente opositor busca sumar votantes peronistas

El dirigente consideró que una parte del electorado peronista podría acompañar la propuesta. "Mucho peronismo nos va a votar a nosotros. Está cansado del larguísimo estancamiento al cual el kirchnerismo nos ha condenado. Somos un espacio distinto", afirmó.

Tras dos encuentros entre referentes de las distintas fuerzas, Ravier confirmó que existe voluntad de avanzar en la conformación de un frente electoral. Aclaró, sin embargo, que todavía no se discutieron los lugares que ocuparía cada espacio.

"Tenemos la intención de armar un frente. Todavía no hablamos de lugares; primero nos tenemos que poner de acuerdo en qué proponernos. Tenemos 20 puntos que compartimos y estuvimos discutiendo sobre eso", explicó.

La propuesta para La Pampa y las coincidencias programáticas

Entre los puntos compartidos, Ravier mencionó la necesidad de modificar la relación de La Pampa con el resto del país y el mundo. "Coincidimos en la idea de insertar a La Pampa, de abrirla y salir del estancamiento", señaló.

También incluyó entre los temas centrales la infraestructura vial, el agua y el conflicto por el río Atuel. "La sintonía es enorme y nos da esperanza de construir este frente", agregó.

Ravier dijo que el presidente Javier Milei ya expresó en Neuquén que quiere que él sea candidato a gobernador en La Pampa. "Nos corresponde ese lugar, por la última elección, porque lideramos todas las encuestas. La gente quiere violeta, hay una polarización muy clara. Y el presidente respalda la candidatura de un candidato de la Libertad Avanza", reafirmó.

Achicar el Estado provincial, otro eje de acuerdo

El legislador aseguró que otra coincidencia entre las fuerzas opositoras es reducir la estructura del Estado pampeano. "Vamos a achicar el Estado pampeano. Hay que tomar la estructura del Estado provincial y entender que es demasiado grande. En este sentido, hay una cantidad enorme de funcionarios a nivel provincial. Tendríamos una estructura más pequeña", planteó.

Según indicó, esa mirada es compartida por la UCR, el PRO, el MID y el Mofepa. "Estamos de acuerdo en que la estructura burocrática es más grande de lo que queremos", sostuvo. Adelantó que las propuestas concretas se darán a conocer durante la campaña electoral.

Ravier también enumeró principios que, según dijo, forman parte de las conversaciones: "Estamos a favor de la propiedad privada, de la democracia y de la boleta de papel".

Las fuerzas opositoras tendrán reuniones semanales

El diputado libertario volvió a negar que la iniciativa tenga un carácter antiperonista y atribuyó esa interpretación a versiones periodísticas. "Que somos antiperonistas es un invento del periodismo. Tenemos intención de ir juntos, por eso los encuentros", insistió.

Además, anticipó que las conversaciones continuarán con encuentros semanales para buscar acuerdos programáticos. "Nos vamos a encontrar semanalmente y veremos hasta dónde es posible llegar con los consensos para tener una propuesta integrada", concluyó.