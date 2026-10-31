Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

La carga quedó esparcida sobre uno de los carriles, a la altura del kilómetro 67. Policías y bomberos de General Acha limpiaron la calzada durante la madrugada y luego se normalizó la circulación.

Un camión perdió parte de su carga de piedras de yeso sobre la ruta nacional 152, cerca del paraje El Carancho. El material quedó disperso sobre uno de los carriles y generó un riesgo para quienes circulaban por la zona.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 23.15, en el kilómetro 67, a unos 5.000 metros antes del cruce de El Carancho. Cuando llegó la Policía, el camión que transportaba el yeso ya no estaba en el lugar.

Operativo para despejar la ruta 152

Los efectivos realizaron tareas preventivas y convocaron a Bomberos Voluntarios de General Acha para retirar las piedras de la calzada y evitar posibles siniestros viales.

Los trabajos se extendieron hasta la madrugada. Una vez despejada la ruta, se habilitó nuevamente el tránsito vehicular normal.