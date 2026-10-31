El diputado radical afirmó que las conversaciones avanzan sobre coincidencias para la agenda provincial y que todavía no se discuten candidaturas. También señaló que el espacio defenderá la educación pública y descartó que un partido pueda imponer postulantes.

El diputado radical Hipólito Altolaguirre aseguró que avanza la conformación de un frente opositor en La Pampa y buscó despejar las dudas sobre el perfil del armado. "Esto no es un frente antiperonista y esto no es un frente antinadie", afirmó tras una reunión entre los partidos que participan de las conversaciones.

El legislador sostuvo que hubo avances en el análisis de temas provinciales y que los espacios encontraron puntos de coincidencia. "Fuimos para adelante, estuvimos analizando los puntos, las cuestiones de la agenda provincial. Vamos con muchas coincidencias, así que se está avanzando en el gran frente", señaló.

El frente opositor en La Pampa prioriza una agenda común

Altolaguirre explicó que las negociaciones todavía se enfocan en definir una propuesta política y programática, antes que en repartir candidaturas. "No se está hablando de candidaturas. La construcción primero pasa por el frente, por lo que queremos de provincia, por los puntos, por los objetivos que queremos para nuestra provincia y vamos juntando muchas coincidencias", indicó.

Sobre la confianza entre las fuerzas que integran el diálogo, reconoció que es un vínculo que aún debe fortalecerse. "La confianza cuesta mucho generarla, así que vamos paso a paso. Con algunos nos conocemos de hace mucho tiempo, con algunos empezamos a conocernos y hay que generarla", admitió.

Altolaguirre planteó un espacio amplio y con identidad provincial

El diputado presentó el armado como una propuesta que busca ir más allá de un acuerdo electoral contra el justicialismo. "Nosotros queremos un frente para que nuestra provincia cambie, queremos un frente donde no se excluya a nadie, sino que estén todos incluidos", sostuvo.

Consultado por las diferencias entre el discurso de La Libertad Avanza, habitualmente crítico del peronismo, y la posibilidad de compartir un espacio electoral, respondió que el proyecto tendrá una impronta local. "Estamos hablando de un frente provincial donde va a estar la idiosincrasia de los pampeanos, donde van a estar todos los partidos que hace más de 43 años estamos trabajando para cambiar el rumbo de nuestra provincia", afirmó.

Educación pública y candidaturas, entre los temas pendientes

Ante la consulta sobre si la UCR resignaría banderas históricas para avanzar en el acuerdo, Altolaguirre aseguró que la defensa de la educación pública será uno de los ejes del frente. "Dentro del frente estamos analizando las propuestas y no tenga duda de que este frente va a defender la educación pública, que este frente va a defender toda la historia del radicalismo en La Pampa", respondió.

También descartó que ya exista una definición sobre quién encabezaría la fórmula para la gobernación o que La Libertad Avanza pueda imponer al candidato. "Todavía no se ha llegado a ver, todavía no está cerrado un frente y los candidatos van a ser electos en base a lo que establezca la Carta Constitutiva. No es que uno pueda imponer", indicó.

El legislador no dio por descartada una eventual interna, aunque dijo que ese tema todavía no fue abordado. "Todavía ni se ha llegado a hablar de eso. Nosotros estamos trabajando en el frente. Primero hay que cerrar un frente, primero hay que tener los puntos en común, primero hay que tener en cuenta cómo se va a gobernar", remarcó.

Las conversaciones tienen alcance provincial

Altolaguirre aclaró que las negociaciones se limitan al ámbito provincial y están vinculadas con el cronograma electoral pampeano. Por último, consultado sobre la posibilidad de acordar un achicamiento del Estado o despidos de empleados públicos, evitó anticipar definiciones.