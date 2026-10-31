Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

El nuevo Organismo Provincial de Ablación e Implante coordinará tareas de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células. En la provincia, 85 personas esperan un trasplante, según registros oficiales.

El Gobierno de La Pampa creó el Organismo Provincial de Ablación e Implante (OPAI La Pampa), una estructura destinada a coordinar las tareas de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células. La medida se estableció mediante el Decreto 1815, firmado el 22 de octubre y publicado en el Boletín Oficial.

Cómo funcionará el organismo de procuración de órganos

La normativa dispone la creación de dos departamentos dentro del Ministerio de Salud. Uno estará dedicado a la Logística y Fiscalización de Ablación e Implante de Órganos, Tejidos y Células; el otro será el Departamento Operativo de Coordinación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos.

Las dos áreas trabajarán en coordinación con la Subsecretaría de Salud y, junto con ella, conformarán el nuevo organismo provincial. El decreto también aprueba el Manual de Misión y Funciones de las dependencias e incorpora la estructura al organigrama ministerial.

Reestructuración de cargos y presupuesto

La medida autoriza además una reestructuración de cargos para cubrir las jefaturas de ambos departamentos. Los gastos de implementación se afrontarán con partidas del presupuesto vigente, aunque el decreto no precisa el monto que demandará la reorganización.

Cuántos pampeanos esperan un trasplante

La creación del OPAI se produce mientras 85 residentes de La Pampa están en lista de espera para recibir órganos, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (Sintra), dependiente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Las estadísticas oficiales también contabilizan 12 trasplantes de órganos con donantes fallecidos realizados durante 2026 a residentes de la provincia. En cambio, el registro provincial indica que en lo que va del año hubo cero donantes reales originados en establecimientos sanitarios pampeanos.

Qué miden los registros oficiales

Los indicadores corresponden a categorías diferentes: los trasplantes se contabilizan según el lugar de residencia de quienes reciben los órganos, mientras que los donantes reales se registran de acuerdo con el lugar donde se originaron. Por eso, las cifras no significan que los trasplantes realizados a residentes de La Pampa hayan tenido lugar en la provincia.