Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

La apertura de la segunda etapa del Parque Lineal generará interrupciones en varias calles este sábado 31 de octubre. También habrá cortes totales por obras viales y de saneamiento en distintos puntos de la ciudad.

La Municipalidad de Santa Rosa informó los cortes de tránsito previstos para este fin de semana por la apertura de la segunda etapa del Parque Lineal y por diferentes trabajos de infraestructura. Las restricciones alcanzarán varias intersecciones y calles de la ciudad.

El municipio indicó que este sábado 31 de octubre se implementarán corredores peatonales y cortes en distintas zonas y franjas horarias. Según señalaron, las medidas buscan «garantizar la seguridad peatonal, priorizar la circulación de los vecinos y prevenir situaciones de riesgo».

Cortes por la apertura del Parque Lineal en Santa Rosa

Desde las 6 estarán afectadas las esquinas de Pichihuinca y San Jorge; González y Crispiniano Fernández; González, Pérez y Lorusso; y Pérez y Castro. A partir de las 12 y hasta la finalización del evento, se interrumpirá el tránsito en Avenida Spinetto y Pichihuinca, y en Santa Fe y Tucumán.

Además, desde las 14.30 habrá una restricción en Avenida Spinetto y González. La circulación podrá realizarse por Pérez, González hacia el este y Lorusso hacia el norte. En los cruces de Avenida Spinetto y Avenida Belgrano, inspectores municipales controlarán el tránsito.

Calles con cortes totales por obras

Después de las 18, la Avenida Belgrano quedará interrumpida en las intersecciones de Tucumán y Pampa. Entre este viernes y el domingo 1 de noviembre también se mantendrá el corte total de Civit, entre Leguizamón y Roque Sáenz Peña, por tareas de recambio de la red cloacal.

En el barrio Villa Alonso, las obras de saneamiento mantendrán cerrado hasta el 11 de noviembre el tramo de Córdoba entre Arenales y Lorenzini, y el de Larrea entre Mitre y Pueyrredón. Por su parte, González, entre Sarmiento y Quintana, estará cortada totalmente entre este viernes y el domingo por trabajos de perforación y depresión de napas.

También continuará interrumpido por completo el tránsito en Tomás Mason, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí se realiza el recambio de 214 metros de cañería cloacal antigua por una nueva de PVC de 200 milímetros.