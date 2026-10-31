Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 11:22 a. m. · 1 min de lectura

Al salir de una reunión opositora realizada el viernes por la mañana en Santa Rosa, Adrián Rivera rechazó dialogar con el equipo periodístico que lo esperaba y lo calificó de “mentiroso e impresentable”.

Adrián Rivera se negó a dialogar con el equipo periodístico que lo esperaba a la salida de una reunión opositora realizada el viernes por la mañana en Santa Rosa. “Con ustedes no hablo porque son mentirosos e impresentables”, dijo al retirarse.

El material lo identifica como vocero presidencial y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa. También señala que fue elegido diputado nacional, aunque no precisa cuándo ni aporta más detalles sobre su cargo actual.

Cuestionamientos a declaraciones anteriores

El texto cuestiona además afirmaciones que atribuye a Rivera sobre la actividad económica, los salarios docentes universitarios y el endeudamiento de las familias. Sin embargo, no especifica cuándo fueron realizadas ni incluye las declaraciones completas.

Según el material, el dirigente no quiso hablar públicamente al salir del encuentro. No se brindan detalles sobre los temas tratados durante la reunión ni sobre sus participantes.