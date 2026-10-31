El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para Santa Rosa una jornada de sábado con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas a medida que avance el día. La temperatura máxima llegará a 27 grados.
Por la tarde, la posibilidad de precipitaciones será de entre 10 y 40 por ciento y se esperan tormentas aisladas. También podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Pronóstico para Santa Rosa: tormentas fuertes por la noche
Hacia la noche aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40 y el 70 por ciento. Para ese período, el SMN prevé la posibilidad de tormentas fuertes.
Las condiciones inestables se mantendrán durante el domingo. Se esperan tormentas aisladas en la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40 por ciento.
Cómo estará el tiempo el domingo y el lunes
Durante la tarde y la noche del domingo podrían producirse tormentas fuertes, con una probabilidad de entre 40 y 70 por ciento. Luego, ese porcentaje bajará a un rango de entre 10 y 40 por ciento.
El lunes comenzará con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas.