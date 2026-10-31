Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

El SMN anticipó una máxima de 27 grados para este sábado, con tormentas aisladas por la tarde y fuertes durante la noche. Las precipitaciones continuarán el domingo y el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para Santa Rosa una jornada de sábado con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas a medida que avance el día. La temperatura máxima llegará a 27 grados.

Por la tarde, la posibilidad de precipitaciones será de entre 10 y 40 por ciento y se esperan tormentas aisladas. También podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Pronóstico para Santa Rosa: tormentas fuertes por la noche

Hacia la noche aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40 y el 70 por ciento. Para ese período, el SMN prevé la posibilidad de tormentas fuertes.

Las condiciones inestables se mantendrán durante el domingo. Se esperan tormentas aisladas en la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40 por ciento.

Cómo estará el tiempo el domingo y el lunes

Durante la tarde y la noche del domingo podrían producirse tormentas fuertes, con una probabilidad de entre 40 y 70 por ciento. Luego, ese porcentaje bajará a un rango de entre 10 y 40 por ciento.

El lunes comenzará con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas.