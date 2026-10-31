La Policía pampeana capturó al sospechoso en 25 de Mayo, donde tenía un pedido de detención vigente por una causa de presunta venta de drogas en Córdoba. Luego fue trasladado a esa provincia y quedó a disposición de la Fiscalía.

Un hombre que era buscado en una causa por presunta comercialización de estupefacientes fue detenido por la Policía de La Pampa en la localidad de 25 de Mayo. Tras confirmar que tenía un pedido de captura vigente, las autoridades coordinaron su traslado a Córdoba.

El requerimiento había sido solicitado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba. Desde el Ministerio Público Fiscal cordobés informaron: “Fue localizado en 25 de Mayo y trasladado a Córdoba”.

La investigación por venta de drogas en Córdoba

La orden de detención está vinculada con una serie de allanamientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico entre agosto y diciembre de 2025 en barrio Villa Urquiza, en la ciudad de Córdoba. En esos operativos fueron detenidos otros dos hombres que, según la investigación, compartían la actividad ilícita con el sospechoso.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dosis de cocaína y marihuana, un arma de fuego, dinero y otros elementos relacionados con la causa. El hombre permanecía prófugo hasta que fue localizado en la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Traslado del detenido desde 25 de Mayo

Un equipo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico viajó a La Pampa para concretar el traslado. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, “efectivos de la División de Extracción, Alojamiento y Traslado y del Equipo de Acciones Tácticas de la FPA viajaron hasta esa provincia para concretar su traslado. El detenido fue llevado desde la comisaría de 25 de Mayo hasta Córdoba y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente”.