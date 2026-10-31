Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

El vocero presidencial y titular de La Libertad Avanza en La Pampa se negó a responder preguntas al salir de un encuentro en Santa Rosa. Acusó de mentiroso e impresentable al equipo periodístico que lo esperaba.

Adrián Ravier, vocero presidencial y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, participó el viernes por la mañana de una reunión opositora en Santa Rosa. Al finalizar el encuentro, evitó dialogar con el equipo periodístico que aguardaba en el lugar.

«Con ustedes no hablo porque son mentirosos e impresentables», afirmó Ravier al dirigirse a los periodistas. En ese momento, el equipo era el único medio presente en el lugar.

Las declaraciones previas de Adrián Ravier

La acusación se produjo luego de que Ravier difundiera distintas afirmaciones sobre la situación económica y educativa. Entre ellas, sostuvo que la actividad económica había crecido alrededor de un 10 por ciento desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

También aseguró que los docentes universitarios habían recibido un aumento superior al 28 por ciento en junio y atribuyó parte de las dificultades de las familias endeudadas para pagar sus créditos a la falta de educación financiera. Esas expresiones fueron señaladas como interpretaciones discutibles frente a las advertencias sobre el deterioro económico.

El vocero evitó responder preguntas en Santa Rosa

Ravier fue elegido diputado nacional por una cantidad significativa de pampeanos hace un año. Tras el episodio en la capital provincial, volvió a retirarse sin responder públicamente las consultas del equipo periodístico.