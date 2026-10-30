Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 8:45 p. m. · 4 min de lectura

El gobernador encabezó la entrega de casas del plan Mi Casa 3 y créditos del programa Llegar a Casa. Además, anunció nuevas viviendas y obras educativas para la localidad.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó en Realicó la entrega de 25 viviendas del Plan Provincial de Viviendas Sociales Mi Casa 3 y de créditos del programa Llegar a Casa. Durante la jornada también anunció nuevas casas y obras de infraestructura educativa para la localidad.

Participaron del acto el intendente Facundo Sola, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, Érica Riboyra, los diputados provinciales Federico Ortiz y María Luz Alonso, autoridades y familias adjudicatarias.

Realicó tendrá otras 20 viviendas

Ziliotto ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la construcción de viviendas y defendió la presencia del Estado para garantizar derechos y ampliar las oportunidades. Sostuvo que acceder a una casa propia es uno de los actos de mayor dignidad para quienes administran recursos públicos.

"Quizás es el acto que mayor dignidad puede entregar alguien que tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos y asignarlos en virtud de la prioridad que significa proteger a los que menos tienen", expresó el gobernador.

El mandatario cuestionó los modelos económicos que dejan el acceso a derechos esenciales sujeto al mercado y afirmó que, sin intervención estatal, muchas familias no tendrían posibilidades concretas de acceder a una vivienda.

En ese marco, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, el municipio y las cooperativas que participan en las obras de infraestructura. "Vamos a seguir haciendo viviendas y trabajando en conjunto", afirmó.

El anuncio central fue la construcción de otras 20 viviendas en Realicó antes de que finalice su mandato, previsto para el año próximo. "Quiero decirte, Facundo, que seguramente tenés terrenos, pero antes que yo termine mi mandato el año que viene, vamos a ver cómo 20 mudanzas más, de 20 familias que necesitan, pueden acceder al sueño de la vivienda propia", señaló.

Ampliación de la EPET 6 y obras en escuelas

Ziliotto reconoció a las diputadas y los diputados provinciales y, en particular, a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, por la aprobación de la ley que establece la obligatoriedad de la educación desde los tres años en La Pampa. Destacó que la norma fortalece el sistema educativo y amplía las oportunidades desde la primera infancia.

"La educación, la internalización de los saberes, es lo que garantiza un mejor futuro. Sin educación no hay futuro, no es un eslogan, es una realidad", sostuvo.

En cuanto a infraestructura educativa, informó que la Provincia trabaja junto con el municipio en la ampliación de la EPET 6, con nuevas aulas y mayor capacidad edilicia. También confirmó que, en el marco de los 120 años de Realicó, que se celebrarán el próximo 2 de marzo, se licitará próximamente la reparación integral de la Escuela Primaria 34.

Además, ratificó el compromiso de construir un edificio propio para el Centro de Formación Profesional 11. "No tengan ninguna duda que antes de que termine mi gestión, esa obra será realidad", aseguró.

Al cierre de su mensaje, el gobernador reivindicó la organización comunitaria y los objetivos colectivos frente a los discursos individualistas. "La vida en comunidad, la vida compartiendo sus objetivos, defendiendo las causas comunes, es lo que nos permitirá realizar a todos y cada uno", expresó.

El impacto social de las viviendas en Realicó

El intendente Facundo Sola destacó el significado de la entrega y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar obras y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

"Hoy no estamos acá entregando solamente llaves de una vivienda, también se está entregando dignidad, certezas, refugio y esperanza", manifestó.

Sola valoró la continuidad de las políticas habitacionales en un contexto económico complejo y cuestionó la falta de inversión del Gobierno nacional en obra pública y viviendas. También señaló que el acceso a la tierra y a los materiales de construcción es cada vez más difícil para las familias, y consideró fundamental la intervención estatal para generar oportunidades.

El jefe comunal resaltó además el trabajo con la Provincia para ejecutar 57 cuadras de pavimento en Realicó, con intervenciones en las calles Rivadavia y San Lorenzo, y la participación de cooperativas locales en las obras de infraestructura.

"Si no está esta posibilidad que sale desde el Estado, desde un gobierno, en este caso justicialista, que tiene una sensibilidad social para decidir, la oportunidad se la dejamos en la puerta", expresó Sola.

Por último, agradeció a Ziliotto y a su equipo de Gobierno por el respaldo a la localidad y afirmó que la articulación entre la Provincia y el municipio permite avanzar en el desarrollo de Realicó.

La emoción de las familias adjudicatarias

En representación de las familias, Claudio expresó la emoción de quienes recibieron las llaves y describió la jornada como un momento que permanecerá en la memoria de las 25 familias.

"Hoy es el día que va a quedar marcado en los corazones de 25 familias para siempre. El tan anhelado sueño de la vivienda propia llega a su fin de la mejor manera. Hoy estas 25 viviendas pasan a ser 25 hogares", expresó.

También agradeció a su familia y a las personas que lo acompañaron durante la espera, especialmente en los momentos en que había perdido la esperanza de concretar el sueño de la casa propia.