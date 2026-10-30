Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 8:45 p. m. · 2 min de lectura

La actual gerenta, Marta Blanco, reemplazará a Gonzalo Canalis, quien continuará en la entidad con tareas administrativas. El presidente de Colsop también se refirió a una auditoría externa, los cortes de luz y las deudas con APE y HV.

Marta Blanco asumirá este lunes como gerenta de la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas de Bernasconi, conocida como Colsop. Oriunda de Toay y radicada actualmente en Bernasconi, reemplazará a Gonzalo Canalis, quien pasará a desempeñar tareas administrativas.

El cambio fue confirmado por el presidente del Consejo de Administración, Diego Martín, ante las versiones que circulaban sobre la entidad. Durante la mañana también se realizaba una auditoría externa.

Cambio de gerencia y cortes de luz en Bernasconi

Consultado sobre los motivos de la modificación, Martín sostuvo “que no había nada extraño, que es habitual ante el cambio de gerente, que solo se trataba de darle otro impulso a la gestión”.

El dirigente también explicó los reiterados cortes de luz que generaron comentarios de vecinos en redes sociales. Según indicó, se debieron a una falla en un transformador y fueron necesarios para localizar el problema.

Colsop informó sobre las deudas de HV y APE

Martín se refirió además a las obligaciones pendientes de HV con la cooperativa y con la Administración Provincial de Energía (APE). Con intereses, la deuda con APE llega a 490 millones de pesos, mientras que la de HV, que se encuentra en concurso preventivo, ronda los 600 millones de pesos. En ambos casos, aclaró, el monto de capital es considerablemente menor.

“Por eso yo hablo de capital, porque la realidad es que nosotros lo que queremos hacer es arreglar capital con capital, por suerte estamos avanzados en las negociaciones con el cobro a HV”.

El origen de la deuda del frigorífico

El presidente de Colsop explicó que la deuda se generó porque no se entregaron cheques con vencimiento a dos meses y, cuando fueron a cobrarlos, ya habían transcurrido otros dos meses. “nos rebotaron los cheques, por eso se hicieron cuatro meses de deuda del frigorífico”, explicó.