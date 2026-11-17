Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

España celebrará elecciones generales el domingo 29 de noviembre de 2026 para renovar las Cortes Generales. Los ciudadanos españoles residentes en Argentina tendrán un calendario propio para votar desde el exterior.

España celebrará elecciones generales el domingo 29 de noviembre de 2026. En los comicios se renovarán las Cortes Generales, el parlamento que posteriormente definirá quién ocupará la Presidencia del Gobierno.

Qué se vota en las elecciones generales de España

Los ciudadanos no eligen al presidente de manera directa: votan a sus representantes en el parlamento. Luego, el Congreso de los Diputados lleva adelante la investidura para designar al nuevo mandatario, que sucederá a Pedro Sánchez.

Los españoles que viven en Argentina podrán participar desde el exterior. Para ellos, el proceso tiene plazos y modalidades propios, según la información del Consulado General de España en Buenos Aires.

Cómo votar desde Argentina en las elecciones de España 2026

Los electores que voten desde Argentina no tienen que presentar una solicitud previa. La documentación electoral se enviará por correo al domicilio en el que cada ciudadano está inscripto. El primer envío está previsto entre fines de octubre y comienzos de noviembre.

Las papeletas llegarán en un segundo envío. El plazo para remitirlas se amplió hasta el 11 de noviembre. Si se presentan impugnaciones a las candidaturas, la entrega podría demorarse hasta el 14 de noviembre.

Plazos para descargar las papeletas y votar

Quienes todavía no hayan recibido las papeletas podrán descargarlas desde el sitio del Instituto Nacional de Estadística de España hasta el 26 de noviembre.

Los electores inscriptos en el censo CERA que estén en España durante el proceso podrán solicitar el voto por correo, en las mismas condiciones que los residentes en ese país. El trámite se podrá realizar en cualquier oficina de Correos hasta el 19 de noviembre y el voto deberá enviarse antes del 25 de noviembre.