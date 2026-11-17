Dejar los zapatos en la entrada puede reducir el ingreso de polvo y contaminantes del exterior. Estudios detectaron metales y microorganismos en ambientes domésticos y respaldan esta práctica.

Dejar el calzado en la entrada antes de ingresar a una vivienda es una costumbre japonesa que los microbiólogos recomiendan para limitar el ingreso de polvo y otros contaminantes. La práctica cobra relevancia a la luz de un estudio realizado en 166 casas de Sídney, Australia, que analizó el origen de las partículas acumuladas en interiores.

La investigación, realizada por especialistas de la Universidad Macquarie y publicada en 2023, examinó 383 muestras de polvo de interiores, tierra de jardín y polvo de la calle. En las viviendas encontraron metales como plomo, arsénico y cromo.

Qué es el genkan y por qué se dejan allí los zapatos

En Japón, sacarse los zapatos al entrar forma parte de una tradición centenaria, influida por el sintoísmo y el budismo. La costumbre también incidió en el diseño de las casas: muchas cuentan con un genkan, un espacio de transición entre la calle y el interior donde se deja el calzado.

El piso del genkan suele estar entre 5 y 10 centímetros por debajo del resto de la vivienda. Con el tiempo, ese sector incorporó zapateros y percheros. Para quienes visitan una casa, dejar allí los zapatos es una señal de respeto; el objetivo práctico es evitar que la suciedad del exterior pase a los ambientes interiores.

Qué reveló el estudio sobre el polvo y los metales

En las casas analizadas en Sídney, cerca del 60 por ciento del polvo provenía del exterior inmediato. El 40 por ciento restante se originaba dentro de las viviendas, a partir de elementos como fibras de la ropa, productos de limpieza, piel y pelo.

El plomo, el zinc y el cobre aparecieron, en promedio, en concentraciones más altas dentro de las casas que afuera. Frente a esos resultados, los autores incluyeron dejar el calzado en la puerta entre sus ocho recomendaciones para reducir la carga de contaminantes.

Qué microorganismos pueden viajar en las suelas

Una revisión publicada en 2016 en el Journal of Applied Microbiology reunió 13 estudios sobre patógenos presentes en las suelas. Los investigadores detectaron microorganismos capaces de causar enfermedades, como la bacteria Escherichia coli, además de otros resistentes a los antibióticos, tanto en hospitales como en hogares.

La presencia de esos microorganismos no significa que caminar con zapatos por la casa vaya a provocar una infección. Sin embargo, dejarlos en la entrada puede limitar los contaminantes que llegan al piso y a otras superficies.

Cómo adaptar la costumbre en una casa occidental

Los microbiólogos aplican una lógica similar a la ropa de calle y aconsejan no sentarse con ella en la cama, para reducir la llamada contaminación cruzada. De ese modo, se busca evitar que ácaros y microorganismos lleguen a la piel y el pelo mientras se duerme.

En viviendas occidentales, donde no suele haber un espacio como el genkan, una alternativa es colocar una canasta junto a la puerta para guardar las pantuflas. “Antes de cruzar la puerta, me saco los zapatos y me pongo las pantuflas para no pisar el piso con ellos, y después los guardo en el zapatero”, contó Alicia Martínez, quien comparte consejos de decoración en redes sociales.

Martínez también deja las llaves en una canasta pequeña y guarda la campera en un placard de la entrada. Según explicó, esa rutina ayuda a ahorrar tiempo y evitar el desorden.

Sacarse los zapatos no implica caminar descalzo: los microbiólogos advierten que hacerlo puede aumentar el riesgo de hongos y verrugas plantares. En Japón es habitual usar medias o un calzado liviano dentro de la casa. La excepción es el tatami, una estera tradicional sobre la que se puede caminar descalzo, aunque también se permite usar medias.