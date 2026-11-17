Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Dos trenes colisionaron a baja velocidad en un puente cercano a la Estación Central de Praga. Las autoridades reportaron 46 personas heridas y todavía investigan las causas del siniestro.

Un choque entre dos trenes en Praga dejó 46 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave. El accidente ocurrió este martes a las 7, hora local, en un puente ubicado junto a la Estación Central de la capital de la República Checa.

La colisión se produjo a baja velocidad, pero el ministro de Transportes checo calificó el hecho como grave. Hasta el momento, las autoridades no pudieron establecer las causas del siniestro.

Operativo de emergencia tras el choque de trenes en Praga

La policía local informó que los servicios de rescate intervinieron en el puente sobre la calle Seifertova, en el distrito de Praga 3. En un comunicado, señaló:

“Todos los servicios del sistema integrado de rescate intervienen en el accidente de dos trenes en el puente sobre la calle Seifertova, junto a la estación central, en Praga 3. Hay varias personas heridas en el lugar”

Los bomberos y equipos de salvamento trabajaron con el segundo nivel de alarma. Según informaron, no fue necesario extraer a las personas de los trenes: los heridos fueron clasificados en el lugar y trasladados con ayuda de los distintos servicios de emergencia.

Asistencia a las personas heridas

Además del operativo de rescate, integrantes del equipo de atención postraumática se presentaron en la zona para asistir a las personas afectadas. Las autoridades continúan investigando qué provocó el choque.

La información permanece en desarrollo.