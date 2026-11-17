Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

A los 91 años, la actriz británica explicó que la degeneración macular le impide leer y continuar con trabajos en teatro y cine. La enfermedad, diagnosticada en 2012, también le dificulta reconocer rostros y desplazarse con seguridad.

Judi Dench contó cómo el avance de una enfermedad ocular modificó su vida y la alejó de la actuación. A los 91 años, la ganadora del Óscar afirmó que ya no puede subir a un escenario, participar en una película ni leer.

“No puedo estar en el escenario. No puedo hacer más obras de teatro. No puedo hacer más cine. Ya no puedo leer”, expresó la actriz británica al describir las consecuencias de la pérdida progresiva de la visión que padece desde hace más de una década.

La enfermedad ocular que afecta la visión de Judi Dench

Dench fue diagnosticada en 2012 con degeneración macular asociada a la edad, una patología que compromete la mácula, una zona de la retina esencial para la visión central. Su deterioro puede dificultar tareas que requieren distinguir detalles, como leer, reconocer caras o mirar objetos con precisión.

Con el paso del tiempo, la condición hizo cada vez más difícil que la actriz reconociera rostros, se orientara y realizara actividades cotidianas. También había explicado que le costaba ver lo que ocurría a su alrededor durante los rodajes y que aprenderse los guiones se había convertido en un desafío.

Las dificultades para actuar y reconocer rostros

La pérdida de visión también repercute en sus encuentros sociales. Dench contó que, en ocasiones, se acerca a personas que no conoce porque no logra distinguir sus caras. “Me acerco a muchas personas equivocadas y casi les doy un abrazo”, relató.

Durante años buscó alternativas para continuar trabajando. En 2023 había explicado que necesitaba ayuda para aprender sus diálogos: como ya no podía leerlos con facilidad, sus amigos se los repetían hasta que lograba memorizarlos. Sin embargo, el avance de la enfermedad terminó por impedirle seguir con las exigencias de una actuación en teatro o cine.

La actriz también señaló que necesita compañía para salir y que teme chocarse con objetos o sufrir una caída. La dificultad para leer los textos y distinguir lo que ocurre en un set de filmación afectó de manera directa su carrera y su vida cotidiana.

Una trayectoria de más de 70 años en teatro y cine

La pérdida de visión representa un cambio profundo para una artista con una trayectoria de más de 70 años en teatro, televisión y cine. Dench es una de las intérpretes británicas más reconocidas a nivel internacional.

En 1999 ganó el Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de la reina Isabel I en Shakespeare in Love. También alcanzó gran popularidad como “M”, la jefa de los servicios secretos británicos en la saga de James Bond. Debutó en ese papel en GoldenEye, en 1995, y fue la primera mujer en interpretarlo.

El vínculo de Judi Dench con Shakespeare

La obra de William Shakespeare atraviesa buena parte de la historia artística de Dench. Durante una entrevista, recordó que tenía nueve años cuando vio a su hermano interpretar al rey Duncan en Macbeth. “Pensé: ‘Dios mío, esto es lo que quiero hacer’”, contó sobre el momento en que descubrió su vocación.

Aunque ya no puede leer sus obras, la actriz mantiene su admiración por el dramaturgo y aseguró que está profundamente enamorada de sus sonetos. “Es el ritmo de tu corazón”, dijo al referirse a la manera en que Shakespeare logró expresar sentimientos universales.

Dench habló sobre su situación antes de la publicación de sus memorias, Is It Too Late to Make a Run for It?, escritas junto al director teatral Brendan O’Hea. Pese a las limitaciones que enfrenta, intenta adaptarse a esta nueva etapa y no concentrarse demasiado en el envejecimiento.