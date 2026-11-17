Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El psicoanalista italiano Massimo Recalcati sostiene que decir «te extraño» expresa que la otra persona sigue presente en los pensamientos y ocupa un lugar irremplazable. Su reflexión parte de una definición del amor atribuida a Jacques Lacan.

Decirle a alguien «te extraño» puede ser una de las expresiones más profundas del amor. Para el psicoanalista italiano Massimo Recalcati, el mayor regalo que una persona puede hacerle a quien ama no es material: es hacerle sentir que su ausencia sigue presente en quien la quiere.

Referente del psicoanálisis lacaniano en Italia, Recalcati reflexionó sobre el sentido de una frase cotidiana que, según su mirada, resume un sentimiento central en los vínculos. Para desarrollar su planteo, retomó una definición del amor formulada por Jacques Lacan.

La falta del otro, una clave para entender el amor

«Cuidar significa cuidar la falta del otro. Podemos interrogar aquí una de las fórmulas más luminosas que Lacan dio para definir el amor. El amor sería dar al otro lo que no tenemos; amar significa dar lo que no se tiene», explicó Recalcati.

El psicoanalista reconoce que la idea puede parecer paradójica. «Dar lo que se tiene es fácil, en el fondo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se hace caridad: damos algo que tenemos de más a quien no tiene. Pero ¿qué significa dar lo que no se tiene?», planteó.

La respuesta, según Recalcati, no depende de lo que una persona posee. El valor del vínculo se expresa en la forma en que el otro sigue habitando los pensamientos propios incluso cuando no está cerca.

«¿Me extrañaste?», la pregunta detrás del reencuentro

Para ilustrar su idea, Recalcati propone imaginar el reencuentro de dos amantes después de un viaje largo. «Por lo general, la primera pregunta que uno le hace al otro no es '¿Qué me trajiste?', aunque eso, digamos, puede pasar. La primera pregunta, la más fundamental, es '¿Me extrañaste?'», describió.

Detrás de esa pregunta, señaló, hay otra: «¿Estaba presente en tus pensamientos cuando no estaba presente con mi presencia? ¿Era, es decir, para vos la causa de una falta?».

En esa inquietud, simple y universal, el psicoanalista ubica el corazón de la experiencia amorosa. Saber que uno le hizo falta a alguien implica descubrir que dejó un vacío, un espacio que ningún objeto ni regalo puede llenar.

Por qué decir «te extraño» puede ser un regalo

«Donar la falta, en el amor, significa esto: hacer sentir que la presencia del otro es lo que cava en mí su falta», sostuvo Recalcati. Y agregó: «Cuando decimos 'te amo', le estamos diciendo a alguien que nuestra vida, sin este amor, es una vida a la que le falta algo, y que este amor causa la falta».

De allí surge la frase que sintetiza su planteo: «El regalo más grande que un enamorado puede hacerle a quien ama es donarle la falta de quien ama, como decir 'te extraño'. 'Te extraño' es la palabra fundamental del amor».

Otras especialistas también analizaron el lugar de la ausencia en las relaciones. La psicóloga Marta Bustos sostiene que «la ilusión no desaparece cuando una pareja se vuelve estable, sino cuando necesitamos tenerla siempre cerca».

Extrañar, sin embargo, no siempre significa lo mismo. La psicóloga Silvia Severino advierte que, después de una ruptura, muchas veces no se extraña a la expareja, sino que duele el tiempo invertido en esa relación. En el planteo de Recalcati, en cambio, la falta expresa que el otro ocupa un lugar que nada más puede llenar.