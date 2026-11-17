Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

La brasileña descubrió su pasión por las carreras después de los 70 y financió con la venta de una propiedad su primer viaje a una competencia en Italia. Hoy sigue entrenando y participando en torneos internacionales.

A los 91 años, la brasileña Alda Rodrigues Lima continúa entrenando y compitiendo en torneos de atletismo en distintos países. Su vínculo con las carreras, sin embargo, comenzó después de los 70, tras una vida dedicada al trabajo y a la crianza de sus hijos.

Ya jubilada, se acercó al deporte casi por casualidad: una amiga la invitó a participar en una carrera para concientizar sobre el cáncer de mama. Esa experiencia despertó su pasión por el atletismo.

Cómo descubrió su vocación por las carreras

“Empecé a correr por la calle. Luego comencé a entrenar en una pista y ahí fue donde descubrí mi vocación de atleta. Descubrí que era velocista, y eso es lo que soy hasta el día de hoy”, relató Alda.

Con el tiempo, la actividad física mejoró su calidad de vida y también le permitió conocer a otras personas y viajar. “El deporte lo cambió todo en mi vida. Mejoré mi salud, me sentí más satisfecha y feliz. Empecé a cuidar de mí misma, de mis hijos y de mis nietos con mayor facilidad y movilidad”, aseguró.

Vendió una propiedad para competir en Italia

Conseguir el dinero para afrontar traslados, alojamiento e inscripciones fue uno de los principales desafíos de su carrera. “No es fácil, porque no siempre tenemos el dinero para viajar y hacer todo lo necesario. Pero el sacrificio vale la pena”, expresó.

Cuando apareció la posibilidad de viajar a Italia para participar en un campeonato, Alda no contaba con los fondos necesarios. “Escuchaba esa conversación y me sentía angustiada porque quería ir, pero no podía”, recordó. Una compañera de entrenamiento le sugirió vender una propiedad que tenía en Laranjeiras, en el municipio de Serra. Alda tomó la decisión y destinó el dinero a financiar el viaje.

Competencias internacionales y medallas para Brasil

El torneo en Italia fue el primero de una serie de viajes deportivos. Después compitió en distintos torneos de Estados Unidos y visitó Francia, Finlandia y Australia. También representó a Brasil en campeonatos sudamericanos disputados en Chile, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

En dos décadas de competencia, obtuvo medallas de oro, plata y bronce en más de una ocasión. Pero, más allá de los resultados, destacó la emoción de subir al podio en representación de su país.

“Fuera de Brasil, le dan una importancia muy conmovedora. Cuando subimos al podio, el ganador recibe la bandera del país y canta un fragmento del himno nacional. Es muy emotivo”.

El consejo de Alda para las personas mayores

Aunque viajó por distintos lugares, no siempre pudo conocer las ciudades que visitó. Los gastos de cada competencia limitaron sus actividades fuera de las pistas. “En todos los países que visité, casi no hice turismo. Vi muy poco porque no tenía suficiente dinero. Tenía que pagar por todo”, explicó.

A sus 91 años, Alda todavía no piensa retirarse y ya tiene nuevas competencias entre sus objetivos. Desde su experiencia, alienta a otras personas mayores a mantenerse activas e incorporar el ejercicio a su vida cotidiana.

“Es cuestión de empezar. Necesitas tener voluntad, encontrar un lugar adecuado y alguien que te guíe. No se trata simplemente de andar sin rumbo fijo. Es importante tener un entrenador”, aconsejó.