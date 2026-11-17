El divulgador italiano aconsejó enfrentar las dificultades de a un problema por vez y no rendirse ante la adversidad. Su mensaje se apoya en la resiliencia y en la posibilidad de avanzar mediante pequeñas conquistas.

Cuando un problema parece imposible de resolver, Alberto Angela propone evitar las soluciones mágicas y avanzar paso a paso. El paleontólogo y divulgador científico italiano compartió un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes: afrontar la adversidad resolviendo un problema por vez.

"Va a haber un momento en la vida de ustedes en el que van a decir: 'this is it, se terminó'", planteó. Con esa frase, que combina inglés e italiano, describió la sensación de llegar a un límite frente a una situación que parece superar las propias fuerzas.

El consejo de Alberto Angela para afrontar la adversidad

Para Angela, la manera de atravesar ese momento depende de la actitud y de no intentar resolver todo de golpe. "Va a ser así si ustedes se dejan llevar. Van a salir solo si resuelven un problema a la vez. No todo. Un paso a la vez, primero uno y después el otro", explicó.

Cuando las dificultades se acumulan y la situación parece desbordar, sostuvo, la salida consiste en avanzar de a poco: "Una pequeña conquista, otra y otra más. Después, si hiciste un número suficiente, lo vas a lograr, pero no tenés otra opción. Por eso, mi deseo es que no bajen los brazos".

Resiliencia y pequeñas conquistas para seguir adelante

La idea puede aplicarse a distintos ámbitos, desde un problema personal o laboral hasta una dificultad familiar o de pareja. Para ilustrar su planteo, Angela invitó a observar a quienes persistieron en sus objetivos: "todos los que nunca bajaron los brazos: en el campo de la investigación, del deporte, miren cuántos ejemplos hay".

El divulgador remarcó que quienes alcanzaron grandes logros también atravesaron obstáculos. "La vida no es fácil, pero no tenemos alternativa. No podés decir 'me rindo'. ¿Qué pasa después si te rendís? Te convertís en los restos de un naufragio que flotan a merced de las olas. No: luchá", concluyó.

La historia personal detrás del mensaje de Angela

Las palabras de Angela también se vinculan con su recorrido. Es hijo de Piero Angela, uno de los divulgadores científicos más reconocidos de Italia, fallecido en 2022. Sin limitarse a la trayectoria de su padre, construyó una carrera propia como paleontólogo, periodista, escritor y conductor de televisión, y se convirtió en una referencia para millones de personas.

La psicología también estudia cómo se desarrolla la fortaleza ante las dificultades. El neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, sobreviviente del Holocausto y considerado el padre del concepto de resiliencia, sostiene que "los seres humanos vivimos en un mundo de sentido" y que "necesitamos tener sueños y buenos recuerdos para darle una dirección a nuestra vida".

Qué aporta la resiliencia frente a los momentos difíciles

En una línea similar, el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió que al ser humano "se le puede arrebatar todo, salvo la última de sus libertades: elegir su actitud".

Los especialistas señalan que adaptarse a situaciones adversas puede ayudar a desarrollar recursos internos, como la flexibilidad. La propuesta de Angela apunta en esa dirección: no buscar una solución total e inmediata, sino superar obstáculos con pequeños pasos y seguir adelante, incluso cuando el camino resulta más difícil de lo esperado.