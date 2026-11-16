Un objeto lanzado por un fiel impactó cerca del ojo derecho del Papa mientras viajaba en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas. El pontífice continuó su recorrido y presidió la misa ante 1,5 millones de personas, según el Vaticano.

El papa León XIV recibió el impacto de un rosario mientras recorría en el papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de celebrar su última misa en Perú. El objeto, arrojado por un fiel, lo golpeó cerca del ojo derecho, pero el pontífice siguió saludando a la multitud y continuó hacia el lugar de la ceremonia.

En las imágenes del episodio se ve al Papa hacer una mueca y llevarse la mano a la zona del golpe. Segundos después retomó los saludos y siguió con su agenda con normalidad. No hubo información oficial sobre posibles lesiones y, más tarde, alzó en brazos a un bebé que le acercaron los asistentes.

El episodio del rosario en la Base Aérea Las Palmas

El incidente ocurrió antes de la misa multitudinaria que puso fin a la visita de León XIV a Perú. Según informó el Vaticano, 1,5 millones de personas asistieron al encuentro en la base aérea. Muchos fieles habían llegado desde la víspera y algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos.

Días antes, el pontífice había protagonizado otra escena con un rosario durante la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. Una participante lanzó el objeto hacia el escenario para que fuera bendecido y León XIV lo atrapó en el aire. Luego se lo devolvió con otro lanzamiento, en un intercambio que despertó aplausos, risas y entusiasmo entre los presentes.

La despedida del Papa al pueblo peruano

León XIV, de 71 años, completó una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. En este último país vivió casi dos décadas y obtuvo la nacionalidad. Su exigente agenda había generado dudas luego de la operación por cáncer de pulmón. Durante la visita se reunió con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

En Chiclayo, visitó la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, construida con fondos de benefactores estadounidenses gracias a su intervención. Antes de viajar de regreso al Vaticano, también estuvo en un hogar de ancianos en Callao, donde cuestionó el abandono y los maltratos que sufren las personas mayores.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.

En su última homilía en suelo peruano, destacó su vínculo con el país y llamó a sus habitantes a continuar difundiendo la palabra de Dios. “Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó.

El mensaje de León XIV al cerrar su visita a Perú

El Papa también recordó a Santo Toribio de Mogrovejo y su ejemplo de comunión con la Iglesia, además de mencionar a figuras de la tradición católica peruana como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano.

“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, afirmó al despedirse ante los fieles.