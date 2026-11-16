Una niña de 5 años disparó accidentalmente contra su hermana de 3 con una pistola cargada que su padre había dejado sobre la mesada. La menor murió en el hospital y el hombre será imputado por homicidio involuntario.

Una niña de 5 años mató accidentalmente a su hermana de 3 en Guaratiba, un barrio de la zona oeste de Río de Janeiro. El disparo se produjo con una pistola cargada que su padre había dejado sobre la mesada de la cocina minutos antes.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo 8 de noviembre. Los padres se despertaron al escuchar una detonación y fueron hasta la habitación donde estaban sus tres hijas. Allí encontraron a Olivia Melo Moreira herida en el suelo y a su hermana mayor gritando.

La niña murió en el hospital tras recibir un disparo

La nena de 5 años repetía: “Perdón, papá”, una frase que indicó que había sido ella quien disparó. Sus padres llevaron a Olivia al Hospital Rocha Faria, donde murió pese a los esfuerzos del equipo médico.

Agentes de la Policía Militar fueron enviados al centro de salud luego de recibir un aviso sobre el ingreso de una niña con una herida de arma de fuego. Las autoridades no hicieron públicos los nombres de los padres.

El padre dejó la pistola cargada sobre la mesada

La noche anterior, el sábado 7, la familia había asistido a una fiesta callejera frente a su casa. Por ese motivo, se acostaron cerca de las 6 de la mañana. Más tarde, la madre advirtió que la puerta del garaje estaba abierta y alertó a su pareja.

El hombre tomó una pistola y fue a revisar la propiedad porque creyó que podía haber intrusos. Al comprobar que no había nadie, regresó a la cama y dejó el arma cargada sobre la mesada de la cocina. Tenía autorización para portar armas como CAC, sigla de coleccionista, tirador deportivo y cazador.

La investigación por homicidio involuntario

El padre se presentó voluntariamente en una comisaría para declarar como sospechoso. No fue detenido en ese momento, en consideración a su actitud colaboradora.

El hombre será imputado por homicidio involuntario y afrontará un proceso judicial por presunta falta de precaución en el manejo del arma y por no haber impedido que su hija tuviera acceso a ella. La investigación deberá establecer cómo la niña tomó la pistola y se produjo el disparo.