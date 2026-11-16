Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 3 min de lectura

Un equipo utilizó inteligencia artificial y escaneos de rayos X para leer el rollo PHerc. 1667 sin abrirlo. El texto, escrito en griego y vinculado con el estoicismo, podría datar de entre los siglos III y II antes de Cristo.

La inteligencia artificial permitió descifrar parte de un papiro carbonizado en la antigua ciudad romana de Herculano, sepultada por la erupción del Vesubio. El manuscrito, identificado como PHerc. 1667, pudo estudiarse sin desplegar sus frágiles capas.

El calor de la erupción convirtió los papiros en bloques negros y quebradizos. Aunque ese proceso volvió casi imposible manipularlos, también contribuyó a que parte de su contenido sobreviviera durante cerca de 2.000 años.

Cómo lograron leer el papiro sin abrirlo

PHerc. 1667 mide actualmente 8 por 2 centímetros y conserva solo una parte de su tamaño original. Las manipulaciones realizadas en el pasado ya habían provocado daños, por lo que intentar abrirlo de manera convencional podía destruir el texto.

Para examinar su interior sin tocarlo, el equipo del Vesuvius Challenge utilizó microtomografías de rayos X de alta resolución, realizadas en el European Synchrotron Radiation Facility, en Grenoble, Francia. Los escaneos permitieron identificar las distintas capas del papiro dentro del bloque carbonizado.

Después, un programa reconstruyó las superficies y las desplegó de forma virtual hasta convertirlas en imágenes planas. Sobre ese material trabajaron modelos de machine learning, entrenados para reconocer pequeñas señales de tinta, una tarea compleja porque tanto la escritura como el papiro carbonizado contienen carbono y ofrecen poco contraste.

Un texto griego vinculado con la filosofía estoica

El procesamiento permitió identificar 20 columnas ocultas y más de un metro de texto. La escritura está en griego y utiliza scriptio continua: letras mayúsculas dispuestas una tras otra, sin espacios entre palabras ni signos de puntuación.

El contenido recuperado corresponde a un texto filosófico relacionado con el estoicismo. Los pasajes tratan sobre la naturaleza humana, el progreso moral, los impulsos y la relación entre lo bueno, lo bello y sus contrarios.

La inteligencia artificial no realizó por sí sola la lectura. Cuando las letras empezaron a distinguirse, papirólogos y especialistas en griego antiguo revisaron las imágenes, propusieron interpretaciones y reconstruyeron palabras a partir de fragmentos incompletos.

La antigüedad del manuscrito y la biblioteca de Herculano

Los investigadores consideran que PHerc. 1667 podría haber sido escrito entre los siglos III y II antes de Cristo. De confirmarse esa datación, sería uno de los ejemplares más antiguos recuperados de la biblioteca de Herculano.

La colección fue hallada en la llamada Villa de los Papiros, una lujosa residencia romana descubierta durante excavaciones del siglo XVIII. En el lugar se encontraron más de 1.800 rollos carbonizados, muchos de ellos todavía cerrados.

La biblioteca es excepcional porque conserva en un mismo sitio una colección del mundo grecorromano. Buena parte de los textos identificados hasta ahora está relacionada con la filosofía griega, en particular con autores de tradición epicúrea.

El desafío para recuperar los rollos carbonizados

El Vesuvius Challenge comenzó en 2023 con el objetivo de desarrollar herramientas para recuperar la escritura del interior de los papiros sin separarlos físicamente. Ese año, Luke Farritor identificó la palabra griega porphyras, relacionada con el color púrpura, en uno de los rollos escaneados.

Poco después, Farritor, Youssef Nader y Julian Schilliger participaron en la recuperación de 15 columnas de otro manuscrito. En ese texto aparecieron referencias a la música, la comida, el placer y la percepción.