El pensador británico sostuvo que la experiencia y la formación de los primeros años influyen de manera decisiva en la personalidad. Su mirada sobre la educación, expuesta en 1693, mantiene vigencia en el debate sobre la enseñanza y los valores.

“Nueve de cada diez personas son lo que son, buenas o malas, útiles o no, debido a su educación”. La frase de John Locke, filósofo y médico británico, resume una de sus ideas centrales: la formación recibida y las experiencias de la infancia tienen un papel decisivo en el desarrollo de cada persona.

Considerado uno de los principales referentes del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico, Locke también dedicó buena parte de su obra a reflexionar sobre la educación. Para él, los chicos debían aprender mediante la experiencia y no limitarse a recibir conocimientos de forma mecánica.

La educación según John Locke y la idea de la mente como tabula rasa

La cita aparece en Pensamientos sobre la educación, publicado en 1693. En esa obra, Locke desarrolló una concepción que todavía alimenta discusiones sobre la enseñanza: la mente humana nace como una tabula rasa, es decir, como una pizarra en blanco.

En contraste con las posturas que defendían la existencia de ideas o virtudes innatas, el filósofo sostenía que no llegamos al mundo con conocimientos preinstalados. Las experiencias, el entorno y los estímulos de los primeros años, afirmaba, contribuyen a moldear la personalidad.

Experiencia, hábitos y valores en la formación de los jóvenes

Para Locke, estar educado no significaba simplemente asistir a buenos colegios o universidades. También implicaba haber recibido valores y haber sido formado en ellos. En ese proceso, atribuía un papel clave a los maestros.

Inculcar buenos hábitos de conducta y disciplina desde temprana edad era fundamental. A la vez, consideraba que una de las mejores maneras de enseñar consistía en estimular la curiosidad de los alumnos mediante la experimentación.

El objetivo de la educación, desde su perspectiva, no debía ser únicamente formar eruditos o personas capaces de retener información. También debía contribuir a formar individuos de bien, con autocontrol y virtud, capaces de aportar a la sociedad.

La vigencia del pensamiento educativo de Locke

La mirada de Locke invita a pensar a las personas como seres en formación. Su planteo mantiene vigente una pregunta sobre qué se enseña en las aulas y, también, sobre los valores y los entornos que se ofrecen a los chicos durante su crecimiento.

Nacido en Wrington, Somerset, en 1632, Locke estudió filosofía y medicina. Desde 1658 fue senior student en el Christ Church College de la Universidad de Oxford, donde dio clases de griego y retórica.

En 1667 se trasladó a Londres bajo la protección de Lord Ashley y, al año siguiente, ingresó en la Royal Society. A finales de la década de 1680 debió exiliarse en los Países Bajos por la persecución política. Regresó a Gran Bretaña tras el triunfo de la Revolución Gloriosa y ocupó cargos públicos, entre ellos el de secretario de la Junta de Comercio y Plantaciones.

Entre sus obras más reconocidas figuran Ensayo sobre el entendimiento humano, de 1689, y Dos tratados sobre el gobierno civil, publicado en 1690. Locke murió en 1704.